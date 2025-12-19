Purra: Jos EU-komissio haluaa, leikkaamme lisää

Jos EU-komissio vaatii Suomelta vielä tällä hallituskaudella lisää säästöjä alijäämämenettelyssä, hallitus tekee ne. Näin sanoo valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) Suomen tietotoimistolle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valtiovarainministeriö julkaisi tänään tuoreen arvionsa siitä, mitä käytännössä merkitsee Suomen joutuminen EU:n tarkkailuluokalle eli liiallisen alijäämän menettelyyn.

Uuden arvion mukaan Suomi voi joutua tekemään tällä vaalikaudella eli vuonna 2027 jopa 1,4 miljardin euron edestä uusia sopeutustoimia. Hallituksen pitäisi siis päättää tällaisista lisätoimista ensi vuonna.

- Tämä liittyy juuri siihen, tuleeko alijäämämenettelystä tälle kaudelle lisää toimia. Mikäli tulee, me teemme ne, Purra sanoo STT:lle.

On kuitenkin edelleen mahdollista, ettei komissio vaadi Suomelta näin suuria lisäsäästöjä. Vähempikin voi riittää. Ministeriön perjantaina julkistama haarukka oli 0-1,4 miljardia euroa.

HUONOJA uutisia kuultiin myös torstaina, kun valtiovarainministeriö julkaisi tuoreen ennusteensa Suomen taloudesta. Ennusteen mukaan hallitus ei olisi nykytoimilla saavuttamassa hallitusohjelmaan kirjattua keskeistä tavoitettaan velkasuhteen vakauttamisesta.

Ministeriön ennusteen mukaan Suomen julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen jatkaa kasvuaan joka vuosi ja ylittää 90 prosenttia jo ensi vuonna.

Pitääkö hallituksen nyt heittää hyvästit tavoitteelle velkasuhteen vakauttamisesta?

- Jos katsotaan suoria lukuja, se vaatisi noin kaksi ja puoli miljardia lisää säästöjä. Mutta sekään ei tule riittämään, vaan summa olisi huomattavasti suurempi, jotta se varmasti näkyisi siellä viivan alla, Purra sanoo.

Purra sanoo, ettei tiedä, onko hallituksella mahdollisuutta pohtia lisäsäästöjä asioista, jotka eivät heikennä kansalaisten ostovoimaa tai mitenkään haittaa talouskasvun mahdollisuuksia.

- Toisaalta näen selvästi, että hallitusohjelma ja kolme uutta säästökierrosta, yhdistettynä puolustus- ja turvallisuusmenojen merkittävään nostoon, hyvinvointialueiden lisärahoitukseen ja kasvaviin korkomenoihin, niin sanoisin, että hallitus on tehnyt oman osansa.

Purran mukaan perussuomalaiset toki ovat valmiita säästämään esimerkiksi niin sanotuista toissijaisista menoista. Hän viittaa elokuun budjettiriihen alla esittelemäänsä listaan, joka sisälsi leikkauksia esimerkiksi maahanmuuttoon ja kehitysyhteistyöhön.

PURRAN MUKAAN lisäsäästöjen tarvetta pohditaan varmasti kevään kehysriihessä, ja siinä vaiheessa hallituksella on jo uudet ennusteet ja arviot käytössä.

- Nämä luvut ovat menneet niin moneen kertaan uusiksi, että se tietenkin lisää tätä haastetta. Ja ne ovat olleet – kaikilla muillakin ennustelaitoksilla, ei ainoastaan valtiovarainministeriöllä – liian optimistisia. Koska yllätyksiä on tullut.

Myös ensi vaalikauden lukujen pyörittämistä Purra pitää vielä ennenaikaisena. Hän kuitenkin toivoo, että tilanteen vakavuus avautuisi kaikille muille puolueille eduskunnassa.

- Se ei näy poliittisessa keskustelussa eikä välttämättä muuallakaan yhteiskunnassa.

Purra itse on pitänyt esillä, että seuraava hallitus saattaa joutua tekemään jopa 10 miljardin euron sopeutukset. Nyt hän pelkää, että tuokin arvio voi olla jo alakantissa.

- Mikäli sopeutustarve on 10 miljardia, se tarkoittaa suoria menoleikkauksia tai veronkiristyksiä. Muita vaihtoehtoja ei oikein ole, Purra sanoo.

Valtiovarainministeriö arvioi perjantaina, että seuraavan hallituksen pitäisi sopeuttaa julkista taloutta 7-12 miljardilla eurolla, jotta EU:sta tulevat vaatimukset täyttyvät tavalla tai toisella.

Teksti: STT / Anni Keski-Heikkilä