Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

12.9.2025 09:58 ・ Päivitetty: 12.9.2025 09:58

”Rahapulassa ei tällaisia päätöksiä pidä tehdä” – Ovaska huolissaan Postin pörssilistaamisuutisista

Arja Jokiaho

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Jouni Ovaska (kesk.) on huolissaan siitä, että Postin pörssilistaamista harkitseva valtio-omistaja on tekemässä rahapulassaan hätiköidyn ratkaisun.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Vielä keväällä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö, ylijohtaja Maija Strandberg sanoi, että Postin listaaminen pörssiin ei ollut ajankohtainen asia osakemarkkinoiden tilanteen vuoksi. Ovaska ei ole vakuuttunut siitä, että markkinatilanne olisi ratkaisevasti parantunut keväästä.

-  Rahapulassa ei tällaisia päätöksiä pidä tehdä, vaan pitää olla strateginen näkemys. Epäilen onko valtiolla nyt strategista näkemystä omistajaohjauksesta saati Postin tulevaisuudesta, Ovaska sanoi STT:lle.

Ovaska muistuttaa myös Postin yleispalveluvelvoitteesta, jonka mukaan kuluttajilla ja yrityksillä on oikeus kohtuuhintaisiin ja laadukkaisiin perustason postipalveluihin tasapuolisin ehdoin kaikkialla Suomessa.

-  Hallituksen on ennen kaikkea pohdittava, millä se varmistaa postin kulun jatkossakin koko Suomessa. Kansainväliset sijoitusyhtiöt eivät varmasti ole kiinnostuneita Suomen huoltovarmuudesta tai peruspalveluista, koska heille on tärkeintä se rahanteko, Ovaska arvioi.

”Perusinfra pidettävä valtion hallussa”

OVASKAN mukaan myös vallitseva maailmanpoliittinen tilanne on syytä huomioida Postin mahdollisissa omistusjärjestelyissä.

Lisää aiheesta

Paun puheenjohtaja Postin pörssiaikeista: “Menetettäisiin yhteiskuntana aika paljon”
Bloomberg: Valtio harkitsee Postin viemistä pörssiin

-  Posti on aina viime kädessä huolehtinut siitä, että paketit kulkevat ja että lehdet ja kirjeposti tulevat perille myöskin sinne vähemmän kulutetun tien päähän. Tällaisessa epävakaisessa tilanteessa meidän pitää huolehtia siitä, että perusinfra pysyy valtion hallussa, Ovaska painottaa.

Ovaska toivoo, että hallitus selvittää suunnitelmiaan laajemmin eduskunnalle ja sen liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

-  Valtion rahapula ei saa olla syy Postin myynnille, sillä ei valtion taloutta pelasteta. Nyt näyttää siltä, että hallitus on valmis hätiköityihin ratkaisuihin, Ovaska sanoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Työmarkkinat

12.9.2025 07:15

Paun puheenjohtaja Postin pörssiaikeista: “Menetettäisiin yhteiskuntana aika paljon”

Politiikka

12.9.2025 05:16

Bloomberg: Valtio harkitsee Postin viemistä pörssiin

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Työmarkkinat
12.9.2025
Potkulakiin muutoksia – näin SAK ja EK kommentoivat
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
12.9.2025
Paun puheenjohtaja Postin pörssiaikeista: “Menetettäisiin yhteiskuntana aika paljon”
Lue lisää

Petri Korhonen

Pääkirjoitukset
11.9.2025
Seuraava persukohu on jo tulossa – koska klikkiotsikot ovat nyt puolueen paras ase
Lue lisää

Timo Kalevi Forss

Kirjallisuus
12.9.2025
Arvio: Atte Blomin elämäkerta maalaa kuvan ristiriitaisesta mutta tärkeästä uudistajasta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU