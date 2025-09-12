”Rahapulassa ei tällaisia päätöksiä pidä tehdä” – Ovaska huolissaan Postin pörssilistaamisuutisista

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Jouni Ovaska (kesk.) on huolissaan siitä, että Postin pörssilistaamista harkitseva valtio-omistaja on tekemässä rahapulassaan hätiköidyn ratkaisun. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vielä keväällä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö, ylijohtaja Maija Strandberg sanoi, että Postin listaaminen pörssiin ei ollut ajankohtainen asia osakemarkkinoiden tilanteen vuoksi. Ovaska ei ole vakuuttunut siitä, että markkinatilanne olisi ratkaisevasti parantunut keväästä.

- Rahapulassa ei tällaisia päätöksiä pidä tehdä, vaan pitää olla strateginen näkemys. Epäilen onko valtiolla nyt strategista näkemystä omistajaohjauksesta saati Postin tulevaisuudesta, Ovaska sanoi STT:lle.

Ovaska muistuttaa myös Postin yleispalveluvelvoitteesta, jonka mukaan kuluttajilla ja yrityksillä on oikeus kohtuuhintaisiin ja laadukkaisiin perustason postipalveluihin tasapuolisin ehdoin kaikkialla Suomessa.

- Hallituksen on ennen kaikkea pohdittava, millä se varmistaa postin kulun jatkossakin koko Suomessa. Kansainväliset sijoitusyhtiöt eivät varmasti ole kiinnostuneita Suomen huoltovarmuudesta tai peruspalveluista, koska heille on tärkeintä se rahanteko, Ovaska arvioi.

”Perusinfra pidettävä valtion hallussa”

- Posti on aina viime kädessä huolehtinut siitä, että paketit kulkevat ja että lehdet ja kirjeposti tulevat perille myöskin sinne vähemmän kulutetun tien päähän. Tällaisessa epävakaisessa tilanteessa meidän pitää huolehtia siitä, että perusinfra pysyy valtion hallussa, Ovaska painottaa.

Ovaska toivoo, että hallitus selvittää suunnitelmiaan laajemmin eduskunnalle ja sen liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

- Valtion rahapula ei saa olla syy Postin myynnille, sillä ei valtion taloutta pelasteta. Nyt näyttää siltä, että hallitus on valmis hätiköityihin ratkaisuihin, Ovaska sanoo.