Raitiovaunuriita jatkuu – Kaupunkiliikenne: Skodan valitus KKV:lle ei voi kumota hankintapäätöstä

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy kommentoi raitiovaunuhankintojen kilpailutuksesta ulos jääneen Skodan valitusta Kilpailu- ja kuluttajavirastolle sanomalla, ettei KKV voi hankintalain mukaan kumota päätöstä. Demokraatti Demokraatti

Kaupunkiliikenne Oy valitsi lokakuussa kiskokalustovalmistaja Stadlerin pääkaupunkiseudun uusien (yhteensä 63) raitiovaunujen toimittajaksi.

Skoda Transtechin valituksen mukaan kilpailutuksessa suosittiin voittajaa, kalustohankinnan vertailuperusteita muutettiin aivan loppuvaiheessa ja Stadlerin tarjoussumma ylittää hankkeen budjetin. Skodan mukaan sen tarjouksessa vaunujen hinta oli 264 miljoonaa euroa, Stadlerilla 332 miljoonaa euroa.

Näillä perusteilla Skoda jätti KKV:lle toimenpidepyynnön, jossa esitetään raitiovaunuhankinnan keskeyttämistä ja tarjouskilpailun järjestämistä uudelleen.

KAUPUNKILIIKENNE Oy:n tiedotteen mukaan voittanut tarjous on lainvoimainen, koska siitä on markkinaoikeuden päätös. Skoda valitti aiemmin myös markkinaoikeuteen, joka arvioi Skodan poissulkemisen kilpailusta aiheelliseksi tarjouksen puutteiden vuoksi sekä katsoi täsmennykset neuvottelumenettelyssä sallituiksi.

– Raitiovaunuhankinnan pakolliset vaatimukset määrittelivät vähimmäistason, jolla vaunu toimii Helsingin ja Vantaan rataverkolla. Hankintalaki suojaa sekä tilaajaa että tarjoajaa. Ilman vaadittujen vaatimusten mukaista tarjousta tarjoaja voisi painaa hinnan alas tarjoamalla jotakin muuta kuin mitä on pyydetty, Kaupunkiliikenteen tiedotteessa sanotaan.

– Hankintalain mukainen vahingonkorvausvastuu koskee hankintamenettelyssä aiheutettua vahinkoa eikä edellytä sopimuksen syntymistä. Keskeyttämispäätöksestä voitaisiin lisäksi valittaa markkinaoikeuteen, eikä uutta tarjouskilpailua voisi järjestää samoilla vaatimuksilla.

TIEDOTTEESSA korostetaan, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei ole muutoksenhakuelin.

– KKV valvoo yleisesti hankintalain noudattamista, mutta se ei voi kumota lainmukaista hankintapäätöstä, määrätä hankintaa keskeytettäväksi tai velvoittaa järjestämään tarjouskilpailua uudelleen. Nämä asiat kuuluvat markkinaoikeuden päätösvaltaan, ja tässä hankinnassa Skodan valitusprosessi on käyty loppuun siellä ja KHO:ssa.

Kaupunkiliikenne Oy sanoo jatkavansa hankkeen valmistelua suunnitellusti. Hankesuunnitelmien enimmäishintojen korottaminen käsitellään sen mukaan omistajakaupunkien päätöksentekoprosesseissa elo-syyskuun aikana.