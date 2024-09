Räsänen huolissaan hallituksen “sekoilusta” – “Voipi olla, että luottoluokittajatkin ovat hieman ihmeissään”

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on kertonut tänään hallituksen luopuneen omasta alijäämätavoitteestaan. Johannes Ijäs Demokraatti

“Hallituksen tavoitteena on, että julkisen talouden rahoitusasema kohenee siten, että julkisen talouden alijäämä on korkeintaan -1 prosenttia suhteessa bruttokansan­tuotteeseen vaalikauden aikana eli vuoteen 2027 mennessä. Tavoite on linjassa velkakestävyystavoitteen kanssa”, hallitusohjelmassa lukee.

Nyt tämä tavoite on siis Purran mielestä historiaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen on kuitenkin eri mieltä.

– Minä lähden siitä, että hallitus pitää kiinni kaikista tavoitteistaan, joita se on asettanut, hän linjasi tänään Purran puheiden jälkeen Demokraatille.

Purran hallitusohjelmatavoitteisiin liittyvään kommenttiin on ottanut kantaa myös pääministeri Petteri Orpo (kok.).

– Kolmas tavoite, eli tämä hallitusohjelmassa ollut miinus yhden prosentin alijäämä, niin se käytännössä on hyvin kaukana. En sanoisi, että luovutaan, mutta se on hyvin kaukana, Orpo on sanonut.

VALTIOVARAINVALIOKUNNAN sd-vastaava, kansanedustaja Joona Räsänen toteaa Demokraatille, että on ollut jo pidemmän aikaa selvää, ettei hallitus pääse tavoitteeseensa. Hän pyysi hiljattain Ylen A-studiossa hallitusta tunnustamaan asian.

– Sen takia olen jo aikaisemmin sanonut, että kannattaisi rehellisesti nostaa kädet pystyyn ja tunnustaa, että tähän ei päästä. Nyt kun katsoin ja kuuntelin tänään Purran puheenvuoron ja olen ulostuloja seurannut, minusta on ihan suoraselkäistä nyt myöntää, että hallitus hylkää tämän tavoitteen, Räsänen sanoo.

– Nyt viimeisimmän VM:n (valtiovarainministeriö) ennusteen mukaan näyttää siltä, että myöskään tavoite velkasuhteen kasvun pysäyttämisestä ei tule toteutumaan. Pientä rehellisyyttä on näköjään hallituksen viestintään tullut. Minusta siitä voi kiitoksen antaa ja toivoisin, että koko hallituskin voisi yhtä rehellisesti tämän asian todeta.

Räsäsen mielestä hallituksen epäonnistuminen hallitusohjelmatavoitteessaan on lupauksiin ja aikaisempiin puheisiin nähden kiusallinen mahalasku. Velkaantumista ei ole saatu hallintaan.

Räsänen moittii niin perussuomalaisia kuin kokoomuslaisia ylimitoitetuista vaalipuheista.

Räsänen huomauttaa myös, että “aikamoiselta sekoilulta vaikuttaa jos pääministeri ja valtiovarainministeri ovat eri mieltä hallitusohjelman keskeisestä tavoitteesta”.

– Voipi olla, että luottoluokittajatkin ovat hieman ihmeissään, Räsänen toteaa.

Asiaa on kommentoinut myös keskustan varapuheenjohtaja, valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi viestipalvelu X:ssä.

– Purran mukaan keskeisestä taloustavoitteesta on hallituksessa luovuttu. Orpon mukaan ei. Linja ei voi olla näin sekava näin isossa asiassa. Jos aiomme johtaa tämän maan ulos talouskurimuksesta, tavoite pitää olla kaikilla kirkas ja selkeä, Lohi kirjoittaa.