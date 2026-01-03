Republikaanisenaattori: Maduron vangitseminen riittää Yhdysvalloille

Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio ei odota maan ryhtyvän enää uusiin sotatoimiin Venezuelaa vastaan sen jälkeen, kun maan presidentti Nicolas Maduro saatiin vangituksi. Presidentti Donald Trump on ilmoittanut pitävänsä lehdistötilaisuuden tänään alkuillasta Suomen aikaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Näin kertoo Utahin osavaltiota edustava republikaanisenaattori Mike Lee viestipalvelu X:ssä keskusteltuaan asiasta ulkoministeri Rubion kanssa.

Mike Leen mukaan Rubio kertoi, että Maduro pidätettiin, jotta häntä vastaan voitaisiin käydä oikeutta Yhdysvalloissa. Rubion mukaan Caracasissa nähtyjä voimatoimia käytettiin pidätysmääräystä toimeenpanevien yhdysvaltalaisjoukkojen suojelemiseksi.

RUBIO itse ei ole kommentoinut iskuja X:ssä suoraan. Hänen ainoat julkaisunsa iskujen jälkeen ovat hänen henkilökohtaisella tilillään tehdyt uudelleenjulkaisut presidentti Donald Trumpin ilmoituksesta sekä Rubion omasta vanhasta julkaisusta viime kesältä.

- Maduro ei ole Venezuelan presidentti eikä hänen hallintonsa ole maan legitiimi hallinto. Maduro johtaa Cartel de Los Solesia, narkoterroristiorganisaatiota joka on ottanut maan haltuunsa, Rubio kirjoitti tuolloin.

”Cartel de Los Soles” on Yhdysvaltain hallinnon retoriikassa viime aikoina esiintynyt väitetty organisaatio, jonka olemassaoloa on pidetty kiistanalaisena, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Presidentti Trump on ilmoittanut pitävänsä Venezuelan tilanteesta lehdistötilaisuuden noin klo 18 Suomen aikaa.

Ingressiin ja juttuun lisätty tieto lehdistötilaisuudesta klo 16.10.