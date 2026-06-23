Rydman puolustaa yhä päätöstään: ”Pidän äärimmäisen todennäköisenä, käytännössä varmana”

Petteri Orpon (kok.) hallitus on ajautunut eduskunnan kesätauon kynnyksellä kriisiin, jonka ytimessä on kiista sosiaali- ja terveysalan järjestöjen valtionavustusten kriteereistä. Simo Alastalo Demokraatti

Riidan taustalla on sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) viime viikon päätös STEA-avustusten kriteereistä, joista RKP ja kokoomus ovat hallituksessa eri mieltä.

Osa riidasta kulminoituu menettelytapoihin. Rydman päätti kriteereistä yksin.

Tiistaina aamulla hallitus jyräsi pääministeri Orpon johdolla perussuomalaiset ja valtuutti kansliapäälliköiden työryhmän valmistelemaan kriteereitä koskevaa asetusmuutosta.

JYRÄN alle jäi ennen muuta ministeri Rydman, joka joutui tiistaina myös eduskunnan luottamusäänestykseen ja hallituskumppani RKP:n mielenosoituksen kohteeksi. RKP löi hallituskriisin lisää löylyä äänestämällä Rydmanin luottamusäänestyksessä tyhjää.

Median eteen tiistaina astellut Rydman ei vaikuttanut jyrätyltä vaan katsoi omien avustuskriteeriensä olevan edelleen voimassa. Uuden asetuksen suhteen Rydman oli epäileväinen ennen muuta siksi, että mahdollisen asetuksen esittely valtioneuvoston istunnossa olisi hänen tehtävänsä.

– En millään jaksa uskoa, että poliittisesti hyväksyttyä yhteisen näkemyksen mukaista asetusta kesän aikana ehtisi syntyä sillä tavoin, että se vaikuttaisi syksyn avustushakuun, joten eiköhän tässä mennä siltä pohjalta mitä on linjattu. Avustuskriteerit on päätetty, ne ovat voimassa ja sen pohjalta yhdistykset voivat tehdä omat hakemuksensa. Rahanjakovaiheessa sitten poliittinen prosessi tulee mukaan, Rydman sanoi. Lisää aiheesta Orpo: ”Ilman tätäkin kriisiä olisi pärjätty” – Rydman ja PS hävisivät hallituksen äänestyksessä Rydman sai niukasti eduskunnan luottamuksen – ”Emme voineet äänestää hänen puolestaan”

Mikäli uusi asetus saadaan aikaiseksi, Rydman uskoi sen vaikuttavan vasta vuoden päästä käytävään avustushakuun.

”Hänellä on eksoottisia tulkintoja monista asioista”

RKP:N puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz oli hetkeä aikaisemmin tiedotustilaisuudessaan täysin eri linjoilla Rydmanin kanssa. Rydmanin viime viikolla päättämät kriteerit vaikuttaisivat olevan Adlercreutzin mukaan romukopassa.

– Ajatukseni on, että kun meillä on tietyt kriteerit voimassa, eli vuoden 2026 kriteerit, joita valmistelimme yhdessä viime vuonna, niin ellei uusia tule, niin niillä varmaan jatketaan, Adlercreutz sanoi.

Hän vakuutti luottavansa, että kansliapäälliköiden työryhmä saa ennen syksyä aikaiseksi asetusmuutoksen.

Rydmanin mukaan Adlercreutz on väärässä.

– Hänellä on eksoottisia tulkintoja monista asioista. Niin näköjään tästäkin. Tästä asiasta on kriteerit linjattu, ne ovat voimassa ja järjestöille tiedoksi saatettu ja niiden pohjalta tapahtuu myöskin syyskuinen avustushaku, Rydman vastasi.

PÄÄMINISTERI Orpo lupaili uutta asetuspohjaa jo ennen kesälomia. Rydman piti sitä mahdollisena, jos asetus on samansisältöinen hänen päätöksensä kanssa.

– Ei kai sellaistakaan skenaariota pois voi sulkea, jos meillä on sellainen neuvotteluprosessi, joka päätyy poliittiseen yhteisymmärrykseen, että nyt kirjataan asetukseen jotakuinkin samankaltaiset kriteerit kuin mitä nyt on esitetty ja joista pääministerin mukaan olisi hyvin laaja yhteisymmärrys, niin mikä jottei.

– Pidän äärimmäisen todennäköisenä, käytännössä varmana, että meillä ne kriteerit joiden mukaan mennään on ne, jotka on linjattu ja jotka on järjestöillä nyt tiedossa.

RYDMAN piti tiedotustilaisuudessaan sitkeästi kiinni siitä, että kriteereistä päättäminen kuuluu vastuuministerille ei valtioneuvostolle.

– Hallitus on kehysriihessään linjannut, että kaikkien avustusten kohdentamisesta päätetään yhdessä. Kriteerien määrittämisestä ei ole sovittu, että niitä yhdessä tehtäisiin. Päinvastoin siitä on aivan toisentyyppiset kirjaukset olemassa. Jos joku on tulkinnut jollakin muulla tavalla, niin tulkitsee sitten kyllä luovasti sitä mitä hallitus on omissa linjauksissaan näistä päättänyt.