Orpo: ”Ilman tätäkin kriisiä olisi pärjätty” – Rydman ja PS hävisivät hallituksen äänestyksessä

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vahvisti tiistaina, että sotejärjestöjen avustusehdot palautetaan uuteen valmisteluun. Hallituskumppani RKP:n käytös kiistan yhteydessä ei pääministeriä miellytä. Simo Alastalo Demokraatti Susanna Luikku Demokraatti

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) esitys tukikriteerien muuttamisesta ja niiden mukaisista järjestöleikkauksista hävisi hallituksen sisäisessä äänestyksessä.

Orpo korosti tiedotustilaisuudessa tuttuun tapaansa julkisen talouden tilannetta ja sitä, että kaikki hallituspuolueet ovat sitoutuneet sopeutuksiin ja myös järjestöjen avustusleikkauksiin.

Toisin kuin perussuomalaiset, kokoomus on perinteisesti liputtanut järjestötoiminnan puolesta – muun muassa siksi, että järjestöt hoitavat etenkin sote-puolella kolmantena sektorina yhä useampia ennen valtiolle kuuluneita tehtäviä.

– Järjestöt tekevät hyvää ja tärkeää työtä, ja nämäkään sopeutustoimet eivät ole miellyttäviä. Kaikki hallituspuolueet painottavat kenttätyötä, toiminnan vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä, kun toimitaan veronmaksajien rahoilla, Orpo sanoi medialle eduskunnassa.

Hän nosti esiin esimerkiksi nuoriso- ja veteraanityön sekä lähisuhdeväkivallan torjunnan, joissa järjestöt tekevät ”aivan kriittisen tärkeää työtä”.

– Valmistelussa ja päätöksentekoprosessissa on nyt ollut myös poliittista epäselvyyttä. Siksi kriteerit valmistellaan uudelleen, niistä päätetään yhdessä ja päätökset avustuksista tehdään syksyllä, hän sanoi.

Tämä tarkoittaa, että järjestöt joutuvat aloittamaan myös hakuprosessinsa alusta.

KYSYTTÄESSÄ hallituksen toimintakyvystä, perussuomalaisten puheista heidän ”ylikävelystään” ja siitä, että koko RKP:n eduskuntaryhmä kieltäytyi äänestämästä Rydmanin luottamuksen puolesta, Orpo myönsi hallituksen keskinäiset erimielisyydet ja näkemyserot.

– Niitä on ollut pitkin matkaa, ne on käsitelty ja sitten jatkettu matkaa eteenpäin. Uskon näin tapahtuvan nytkin, vaikka mentiin vähän turhaan jumiin ja arvosana toiminnasta on välttävä. Ilman tätäkin pitkälti itseaiheutettua kriisiä olisi pärjätty, Orpo kommentoi.

– Mutta on selvää, etten ole tyytyväinen äänestyskäyttämiseen, kun kuitenkin äänestettiin hallituksen ja sen ministerin luottamuksesta. Siitä keskustellaan ja se käydään läpi, samoin kuin ministeri Rydmanin toiminta.

ORPON mukaan Rydman tulee antamaan uuden asetuksen uuden valmistelun jälkeen.

Ministeri itse on julkisesti sanonut, ettei tule tekemään sitä, mikäli kriteerit eivät ole hänen alkuperäisen esityksensä mukaiset.

– Pitäisin tätä aika erikoisena päätöksenä, mutta puhutaan tilanteesta sitten, jos se tulee ajankohtaiseksi, pääministeri vastaa.

Tarkkaa aikataulua sille, milloin kansliapäälliköiden työ ja asetus valmistuu, Orpo ei halunnut antaa.

– Mutta on selvää, että se aloitetaan heti ja että valmista on tultava aika nopealla aikataululla, koska asetus on toimintaa ohjaava juridinen asiakirja. Tarkoitus olisi, että se saadaan ennen kesätaukoa, hän vastasi Demokraatille.

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