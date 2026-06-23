Politiikka
23.6.2026 08:51 ・ Päivitetty: 23.6.2026 10:06
Rydman sai niukasti eduskunnan luottamuksen – ”Emme voineet äänestää hänen puolestaan”
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) nauttii eduskunnan luottamusta äänin 88-74. Sen sijaan hallituksen äänestyksessä perussuomalaiset hävisi äänin 7-10, mikä tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten kriteerit valmistellaan uudelleen.
Rydmanin luottamusta voi pitää melko heikkona siihen nähden, että yleensä hallitus-oppositiorintama on luottamusäänestyksissä tiukka.
Nyt harvinaisen moni edustaja (11) äänesti tyhjää. Näin teki koko RKP:n edustajaryhmä sekä kokoomuksesta määräajaksi erotettu Pihla Keto-Huovinen.
RKP:N puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz painoi omien sanojensa mukaan vahingossa poissa-nappia, vaikka hänen oli tarkoitus niin ikään äänestää tyhjää.
– Tässä ei ole kyse järjestöavustuksien jaosta tai rahan määrästä. Emme äänestäneet hallitusta vastaan, mutta kyse on sovituissa asioissa ja sopimuksissa pysymisestä. Nyt näin ei tehty, pidämme sitä vakavana ja siksi koko ryhmämme äänesti yhteisen päätöksen mukaisesti tyhjää.
– RKP on ollut mukana aika monessa hallituksessa. Emme halua aiheuttaa tämän suurempaa poliittista kriisiä, mutta hallitusohjelma on pelkkä tyhjä paperi, jos ei voi luottaa siihen, että jokainen ministeri puolueesta riippumatta seisoo sen takana ja toimii yhteisten pelisääntöjen mukaan, Adlercreutz muotoili medialle eduskunnassa äänestyksen jälkeen.
– Rydman ei ole menetellyt, kuten hallituksessa on sovittu, vaikka pääministeri on häntä siitä useasti huomauttanut. Emme voineet äänestää Rydmanin luottamuksen puolesta, kommentoi RKP:n eduskuntaryhmän johtaja Otto Andersson.
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Poissa äänestyksestä oli 26 edustajaa.
EPÄLUOTTAMUSTA Rydmanille esitti vasemmistoliitto sen jälkeen, kun Rydman oli omavaltaisesti päättänyt STEA-avustusten kriteerien muuttamisesta ja niiden mukaisista leikkauksista järjestöille.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kieltäytyi hyväksymästä Rydmanin esitystä ja vei asian poikkeuksellisesti valtioneuvoston äänestykseen. Sen perussuomalaiset hävisi tänä aamuna hallituksen kokouksessa perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan äänin 7-10.
Orpo kertoi median tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, että avustusten jakokriteereistä koostuvan asetuksen valmistelulle asetetaan kansliapäälliköistä koostuva työryhmä.
Juttua ja otsikkoa päivitetty klo 12.05, klo 12.17 ja 13.06: lisätty Anders Adlercreutzin kommentit, tiedot hallituksen äänestyksen tuloksista ja Otto Anderssonin kommentti.
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