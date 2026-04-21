Politiikka
21.4.2026 09:35 ・ Päivitetty: 21.4.2026 09:35
Sadat osoittivat Säätytalon edessä mieltään sosiaalipalvelujen puolesta – ”Välttämätön turvaverkko”
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian koordinoimaan mielenilmaukseen osallistui Helsingissä yli 20 järjestöä, alan työntekijöitä, sosiaalipalvelujen käyttäjiä sekä muita kansalaisia. Poliisin arvion mukaan paikalla oli 500-600 mielenosoittajaa.
Talentian mielenilmauksen kanssa samaan aikaan Soste koordinoi hyvinvointileikkauksia vastustavan mielenilmauksen niin ikään Snellmanninaukiolla.
Tiedotteen mukaan tapahtumassa kuultiin yhteisiä puheenvuoroja.
– Lämmin kiitos kaikille osallistujille. Yhdessä välitimme hallitukselle kehysriihineuvotteluihin vahvan viestin siitä, että sosiaalipalvelut ovat yhteiskunnan turvaverkko, välttämätön osa sen toimintaa. Palveluista leikkaaminen ei ole säästö, vaan vakava virhe, joka lisää kustannuksia, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio tiedotteessa.
MIELENILMAUKSELLA vastustettiin Petteri Orpon (kok.) hallituksen suunnittelemia sadan miljoonan euron lisäleikkauksia sosiaalihuollon palveluihin.
– Sosiaalihuollosta on leikattu poikkeuksellisen paljon viime vuosina. Uudet leikkaukset uhkaavat syventää alan ahdinkoa, tiedotteessa sanotaan.
Hallitus uudistaa parhaillaan sosiaalihuoltolakia. Viime perjantaina eli 17. huhtikuuta esitellyssä lakiluonnoksessa on Talentian mukaan järjestön tavoitteiden mukaisia yksityiskohtia, mutta kokonaisuutena esitetyt muutokset heikentäisivät sosiaalipalvelujen laatua, yhdenvertaisuutta ja vaikuttavuutta sekä alan työn edellytyksiä.
