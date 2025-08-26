SAK:n kysely: Enemmistö suomalaisista haluaa työttömyysturvan suojaosan takaisin

SAK:n kyselyssä 84 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että suojaosa pitäisi palauttaa, jos sen havaitaan helpottavan työttömien työllistymistä. Tätä mieltä oli myös enemmistö hallituspuolueiden kannattajista.

Työttömyysturvan 300 euron suojaosa mahdollisti vuoteen 2024 saakka pienten palkkatulojen ansaitsemisen ilman, että ne vähensivät työttömyysetuuden määrää.

Hallitus poisti suojaosan, koska hallituksen mukaan se kannustaisi työttömiä ja osa-aikatyöntekijöitä vastaanottamaan kokoaikatyötä. SAK huomauttaa, että näin ei ole käynyt, vaan on viitteitä siitä, että suojaosan poisto on lisännyt työttömyyttä.

– Suojaosa on turvannut sitä, että työnteko olisi työttömälle aina kannattavaa. Suojaosien poistaminen työttömyysturvasta ja asumistuesta on luonut kannustinloukkuja, joissa työttömän ei ole enää aina kannattavaa tehdä lyhyitä keikkatöitä tai osa-aikatyötä, johtaja Saana Siekkinen SAK:sta sanoo tiedotteessa.