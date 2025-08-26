Palkittu politiikan aikakauslehti.
26.8.2025 12:46 ・ Päivitetty: 26.8.2025 12:47

SAK:n kysely: Enemmistö suomalaisista haluaa työttömyysturvan suojaosan takaisin

Arja Jokiaho

Suomalaisten enemmistö on työttömyysturvan suojaosan palauttamisen kannalla, palkansaajakeskusjärjestö SAK:n tuore kysely kertoo.

Demokraatti

Demokraatti

SAK:n kyselyssä 84 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että suojaosa pitäisi palauttaa, jos sen havaitaan helpottavan työttömien työllistymistä. Tätä mieltä oli myös enemmistö hallituspuolueiden kannattajista.

Työttömyysturvan 300 euron suojaosa mahdollisti vuoteen 2024 saakka pienten palkkatulojen ansaitsemisen ilman, että ne vähensivät työttömyysetuuden määrää.

Hallitus poisti suojaosan, koska hallituksen mukaan se kannustaisi työttömiä ja osa-aikatyöntekijöitä vastaanottamaan kokoaikatyötä. SAK huomauttaa, että näin ei ole käynyt, vaan on viitteitä siitä, että suojaosan poisto on lisännyt työttömyyttä.

– Suojaosa on turvannut sitä, että työnteko olisi työttömälle aina kannattavaa. Suojaosien poistaminen työttömyysturvasta ja asumistuesta on luonut kannustinloukkuja, joissa työttömän ei ole enää aina kannattavaa tehdä lyhyitä keikkatöitä tai osa-aikatyötä, johtaja Saana Siekkinen SAK:sta sanoo tiedotteessa.

SAK nostaa esimerkiksi eilen julkaistun A-kassan kyselyn, jossa nousi esiin, ettei osa-aikaista työtä kannata enää ottaa vastaan. Samansuuntaisia tuloksia raportoi taannoin YTK-kassa omassa kyselyssään.

Hallituksen on nyt mahdollista korjata huonoksi osoittautunut päätöksensä.

Lisää aiheesta

A-kassan kysely: Hallitus onnistui jarruttamaan työllistymistä – ”Osa-aikaista työtä ei kannata enää ottaa vastaan”
”Hallitus elää täysin omassa todellisuudessaan” – kansanedustajat vaativat työttömyysturvan suojaosien palauttamista

SIEKKINEN huomauttaa, että työttömyystilanteen helpottaminenkaan ei välttämättä johda siihen, että kaikille halukkaille löytyisi kokoaikaista työtä. Esimerkiksi palvelualoilla on talouden hyvinäkin aikoina teetetty paljon osa-aikatyötä.

– SAK:n vielä julkistamattoman osa-aikatyöntekijöille tehdyn kyselyn mukaan lähes 80 prosenttia osa-aikatyötä tekevistä haluaisi lisää työtunteja ja yli 60 prosenttia vastaajista haluaisi tehdä kokoaikatyötä, tiedotteessa kerrotaan.

SAK:n kyselystä käy myös ilmi, että suurin osa kamppailee toimeentulo-ongelmien kanssa. Vastaajien mediaanitulo oli 1500 euroa kuukaudessa ja peräti 59 prosentilla tulot jäävät köyhyysrajan alapuolelle.

SAK:n mukaan suojaosan palauttaminen auttaisi juuri osa-aikatyötä tekeviä ja kannustaisi tekemään työttömänä myös pieniä keikkatöitä.

– Hallituksen on nyt mahdollista korjata huonoksi osoittautunut päätöksensä ensi viikon budjettiriihessä ja osoittaa, että kaikki työ on arvokasta, Saana Siekkinen sanoo tiedotteessa.

