Talous

8.8.2025 11:18 ・ Päivitetty: 8.8.2025 11:18

Saksa keskeyttää asevientinsä Israeliin Gaza-valtausaikeiden takia

Muun muassa Israelin Merkava-tankkien moottorit ovat saksalaista tekniikkaa.

Saksa keskeyttää sellaisten aseiden viennin Israeliin, joita voitaisiin käyttää Gazan kaistalla, sanoo liittokansleri Friedrich Merz.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kanslerin mukaan päätös on voimassa toistaiseksi. Kyseessä on vastaus Israelin julkistamiin suunnitelmiin vallata Gazan kaupunki kokonaan.

Merzin mukaan on yhä vaikeampi ymmärtää, kuinka Israel tulisi nykyisellä suunnitelmallaan saavuttamaan laillisia tavoitteita. Näiden olosuhteiden vuoksi Saksa on päättänyt keskeyttää kyseisten aseiden viennin, Merz kertoi perjantaina.

SAKSA ON OLLUT Yhdysvaltain jälkeen merkittävimpiä Israelin asekauppakumppaneita.

Kesäkuussa Saksan parlamentti julkisti kauppatilastoja, joiden mukaan maa oli myynyt Israelille syksyn 2023 jälkeen aseita ja puolustusteknologiaa hieman yli 485 miljoonan euron arvosta.

Israel ostaa Saksan teollisuudelta muun muassa panssariajoneuvojen moottoreita ja muita komponentteja, erikoisteräksiä sekä sotilaselektroniikkaa ja -optiikkaa.

Saksan on arveltu myyneen Israelille jo viime vuonna aiempaa vähemmän sellaisia aseita ja ammuksia, joita käytetään suoraan Gaza-hyökkäyksessä. Ainakaan vientilisenssien määrän perusteella tätä vähennystä on silti vaikea todentaa.

Vielä viime vuonna Olaf Scholzin (sd.) hallitus kiisti, että se aikoisi kokonaan lopettaa asekaupan Israeliin Gazan sodan takia.

