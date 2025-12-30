Urheilu
30.12.2025 13:59 ・ Päivitetty: 30.12.2025 13:59
Salibandyliitto armahti vedonlyöjiä: kilpailukiellot lyhenivät
Salibandyliiton valituslautakunta päätti lieventää seitsemää pelaaja- ja toimitsijarangaistusta, jotka tulivat lajia kuohuttaneesta vedonlyöntivyyhdestä.
Valituslautakunta käsitteli kaikkiaan yhdeksän vedonlyöntikiellon rikkomiseen liittyvää valitusta. Kaikille rangaistuille oli alun perin määrätty kahden kuukauden kilpailukielto.
Lautakunta lyhensi kilpailukieltoa seitsemässä tapauksessa 1-1,5 kuukauteen.
Salibandyliitto kertoi tiedotteessaan, että henkilöt olivat lyöneet yhden vähäarvoisen vedon oman sarjatasonsa otteluista pääosassa valituksenalaisista tapauksista. Vedot oli lyöty ilman väitettyä vaikutusyritystä otteluun tai kilpailuun.
LAUTAKUNTA vertasi rangaistuksia Ruotsin urheilun keskusjärjestön Riksidrottsförbundetin säännöstöön, jossa vedonlyöntikiellon rikkomisen vähimmäisseuraamus on yhden kuukauden toimintakielto.
- Kilpailu- ja toimintakieltojen ulottuvuuserotkin huomioiden lautakunta piti yhden kuukauden mittaista kilpailukieltoa kahta kuukautta oikeasuhtaisempana vähimmäisrangaistuksena tapauksissa, joissa lyötyjen vetojen määrä ja arvo olivat hyvin vähäisiä eikä rikkomuksella ollut osoitettu olevan edes teoreettista vaikutusta kilpailun rehellisyyteen, tiedotteessa todettiin.
Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin ja Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmän tekemä vedonlyöntitutkinta koski kaikkiaan 115:ta ihmistä. Heistä 80 määrättiin joulukuun alussa kilpailukieltoon.
