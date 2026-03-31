Politiikka

31.3.2026 10:30 ・ Päivitetty: 31.3.2026 10:50

Sask valittaa hallinto-oikeuteen – Ville Tavio ei oikaissut kohupäätöstä

Pirjo Tuominen / Compic / Eduskunta

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus Sask valittaa hallinto-oikeuteen valtionavustuspäätöksestä, joka leikkasi järjestön rahoitusta yli 6,4 miljoonaa euroa.

Sask jätti ulkoministeriölle oikaisupyynnön ministeriön päätöksestä joulukuussa.

Oikaisuprosessi ei kuitenkaan muuttanut ulkomaankauppa- ja kehitysyhteistyöministeri Ville Tavion (ps.) tekemää leikkausta.

Saskin mukaan oikaisuvaatimus tehtiin, koska Tavion päätös erosi selvästi valmistelijoiden esityksestä ja vaaransi hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun, luottamuksensuojan ja tarkoitussidonnaisuusperiaatteen.

Sask kertoo saaneensa eilen tiistaina ulkoministeriöltä vastauksen tekemäänsä oikaisuvaatimukseen koskien ohjelmatuen rahoituspäätöstä vuosille 2026-2029.

SASK SANOO tiedotteessaan keskiviikkona, että kyseessä ei ole säästötoimi, koska siltä leikatut rahat jaettiin muille ohjelmatukijärjestölle.

Kuten varsinaisessa rahoituspäätöksessä myös oikaisupäätöksessä on esittelevän virkahenkilön eriävä mielipide.

Sask korostaa, että kyse ei ole vain yhden järjestön rahoituksesta, vaan oikeusvaltion perusperiaatteista. Järjestön mukaan valtionavustusten jakamisen tulee perustua ennakolta ilmoitettuihin kriteereihin.

– Sask on päätökseen syvästi pettynyt. Emme puolusta vain Saskin rahoitusta. Puolustamme oikeusvaltiota ja sitä, että julkinen valta toimii läpinäkyvästi, ennakoitavasti ja lain mukaan. Voikin kysyä, heikentääkö ministerin päätös valtionavustusjärjestelmän luotettavuutta ja johdonmukaisuutta, sanoo toiminnanjohtaja Juska Kivioja tiedotteessa.

Saskin mukaan leikkaus vaikuttaa sen toimintaan merkittävästi. Järjestö vie asian Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

