SDP asetti 5 eurovaaliehdokasta, tässä he ovat – MTV Uutiset paljasti uuden nimen

SDP:n puoluevaltuusto nimesi tänään puolueen ensimmäiset viisi ehdokasta ensi kesän eurovaaleihin. Johannes Ijäs Demokraatti

Nyt asetetut ehdokkaat ovat Tanja Airaksinen (Savo-Karjalan vaalipiiri), Emmi Lintonen (Häme), Ville Merinen (Pirkanmaa), Suna Kymäläinen (Kaakkois-Suomi) ja Eero Heinäluoma (Helsinki).

Eurovaaleissa koko Suomi muodostaa yhden vaalipiirin.

Tanja Airaksinen on kaupunginvaltuutettu ja varakansanedustaja Kuopiosta.

– Suomi tarvitsee Euroopan unionia ja EU Suomea. Lähden mukaan näihin vaaleihin, koska haluan olla kertomassa suomalaisille EU:n ja äänestämisen merkityksestä. Europarlamentin jäsenenä haluaisin edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista ja sosiaalipolitiikkaa lapsuudesta eläkeikään, sekä koulutuksen ja työvoiman liikkuvuutta, Airaksinen sanoo tiedotteessa.

Emmi Lintonen on Demarinaisten varapuheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Forssasta.

– Tulevaisuudessa EU:lla pitää olla strateginen, vakautta luova kompassi, jonka neula osoittaa EU:n ja sen kansalaisten suojeluun kaikilla elämän osa-alueilla, myös taloudellisesti. EU tarvitsee kattavan köyhyyden vastaisen ohjelman sekä lainsäädännön eurooppalaisesta vähimmäistoimeentulosta. On huolestuttavaa, jos äärioikeistopuolueet lisäävät kannatustaan eurovaaleissa. Se on uhka työntekijöiden ja ihmisoikeuksien kannalta. Se on nähty nyt meillä Suomessakin, Lintonen toteaa.

Lintonen pitää tärkeänä, että tasa-arvotyö kaikilla elämän alueilla on edelleen Euroopan sosialidemokraattien ensisijainen tavoite.

– Me kestämme vastaiskut vain, jos uskallamme vaatia lisää demokratiaa, rauhaa ja solidaarisuutta.

VILLE Merinen on ensimmäisen kauden kansanedustaja. Hänet tunnetaan sosiaalisessa mediassa myös Terapeutti-Villenä.

– Etenkin nuorten mielenterveysongelmien kasvuun vaikuttaa olennaisesti somen ja älypuhelimien käyttö. Euroopan unionin on tärkeää jatkaa somejättien ja tekoälyn sääntelyä ja vuoropuhelua someyritysten kanssa siten, että käytöstä tulee terveellisempää ja turvallista. Koen sen itselleni hyvin merkitykselliseksi työksi, Merinen kertoo tiedotteessa.

Ihmisten keskittymiskyky on laskenut, mikä näkyy nuorten mukaan etenkin nuorissa opiskelijoissa. Ahdistuksen määrän kasvu liittyy Merisen mukaan myös sosiaalisen median käyttöön.

– Minä en ole kieltämässä somea, mutta haluan EU rupeaa ohjaamaan tätä voimakkaammin, laittaa suosituksia, reguloi. Tästä pitää tulla jotenkin terveellisempää, hän totesi puheessaan puoluevaltuustossa.

SUNA Kymäläinen on neljännen kauden kansanedustaja Lappeenrannasta.

– Lähden ehdolle, koska haluan ottaa uuden poliittisen haasteen vastaan ja ajaa Suomen asiaa Euroopassa. europarlamentin jäsenenä haluaisin vaikuttaa itäisen Suomen ja rajaseudun asemaan, sillä tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa EU:n ulkorajoista huolehtiminen on keskeinen turvallisuuskysymys sekä Suomelle että unionille. Koen, että minulla on näihin asioihin liittyvää osaamista ja ymmärrystä. Lisäksi minulle tärkeitä vaikuttamisteemoja ovat erityisesti liikennepolitiikka ja infra-asiat sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymykset, Kymäläinen toteaa tiedotteessa.

Kymäläinen oli kertonut valmiudestaan ehdokkaaksi jo marraskuun alussa.

Eero Heinäluoma on Euroopan parlamentin jäsen, joka on toiminut aiemmin myös muun muassa kansanedustajana ja eduskunnan puhemiehenä.

Hän kertoi viikko sitten Demokraatille tavoittelevansa jatkokautta europarlamentissa.

– Näissä vaaleissa tärkeää on, että EU vahvistuu turvallisuusyhteisönä ja tekee tarpeelliset uudistukset kansalaisia kuullen. Työllisyyden, talouden ja toimeentulon asiat nousevat ensi vaalikaudella entistä tärkeämmiksi. Ilmastotyötä on tarve jatkaa, ja siinäkin on kuunneltava kansalaisia herkällä korvalla. Aloitteellinen rakentava linja antaa mahdollisuuden puolustaa Suomen etua meille erityisen tärkeissä asioissa, kuten metsäkysymyksissä. Asioiden hoitamisessa EU:ssa kokemus on hyödyksi, Heinäluoma painottaa tiedotteessa.

Puheessaan puoluevaltuustossa ensimmäisen kauden meppi Heinäluoma totesi yllättyneensä europarlamentissa siitä, että sillä on valtaa enemmän kuin hän ymmärsi etukäteen. Tässä hän oli tosissaan.

Tämän jälkeen hän hauskuutti puoluevaltuustoa ja sai kokoussalin nauruun:

– Siellä on semmoinen etu, että siellä ei ole hallitusta, hän heitti.

MEDIA kysyi tuoreilta eurovaaliehdokas-kansanedustajilta, ottavatko he paikat vastaan, jos tulevat valituiksi.

– Kyllä aion ottaa paikan vastaan. Tilalleni siinä tapauksessa nousisi Sirpa Paatero Kotkasta, Suna Kymäläinen kertoi.

– Todellakin aion ottaa vastaan, vakuutti Ville Merinen.

Hänet eduskunnassa korvaisi Hanna Laine.

SDP:N puheenjohtaja Antti Lindtman mainosti tiedotustilaisuudessa, että mikäli äänestää sosialidemokraatteja eurovaaleissa, voi olla varma, että niillä äänillä ei nosteta Saksan AfD:n, Italian Legan tai Ranskan Le Penin kaltaisia puolueita valtaan Euroopassa.

– Minä toivon, että Suomessa äänestään vahvojen eurooppalaisten arvojen, myös suomalaisten arvojen, oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja tasa-arvon puolesta. Silloin varmin osoite on nimenomaan sosialidemokraatit, koska me olemme vahvan Euroopan puolella. Emme kannata käpertymistä, emme kannata sitä, että ollaan siellä porstuan puolella odottelemassa, että milloin mennään ulos, Lindtman sanoi.

Lindtman totesi, että kokoomuksenkin sisäänsä sulkeva Euroopan kansanpuolue EPP on pitänyt auki vaihtoehtoa muodostaa koalitio vaalien jälkeen muun muassa Identiteetti ja demokratia eli ID-ryhmän kanssa. ID-ryhmä on EU-kriittinen ja oikeistopopulistinen. Joitakin kuukausia sitten perussuomalaiset vaihtoi ID-ryhmästä takaisin europarlamentissa Euroopan konservatiivit ja reformistit -ryhmään (ECR).

Lindtmanin mielestä EPP:n ja ID:n koalition muodostuminen olisi onnetonta sosiaaliselle ja ympäristövastuun tiedostavalle Euroopalle. Se saattaisi myös vaarantaa Ukrainan tukemista.

– Sen vuoksi toivon, että keskilinjan ylittävä vahvan tulevaisuuteen katsovan Euroopan yhteistyö voi jatkua, hän sanoi ja ilmoitti näkevänsä sosialidemokraattien nousun Eurooppa-tasolla suurimmaksi takeeksi tälle.

EERO Heinäluoma totesi, että puolueiden pitää rohjeta laittaa vaaleissa omat tavoitteensa kirkkaasti esille.

– Jos ne tavoitteet kiteyttävät olennaisen ja kun niillä on eroja, kyllä se aktivoi sitten ottamaan kantaa. Tämä koskee tässä tapauksessa suomalaista keskustelua ja suomalaisia puolueita. Rohkeutta vaaliohjelmien tekoon. Pitää uskaltaa vähän pelkistää.

SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi kertoi, että SDP asettaa eurovaaleihin täyden 20 ehdokkaan listan. 15 ehdokasta nimetään myöhemmin. Puoluevaltuusto valtuutti Tampereella puoluehallituksen nimeämään loput ehdokkaat.

MTV Uutiset paljasti tänään, että pääministereiden Antti Rinteen ja Sanna Marinin erityisavustajana toiminut Dimitri Qvintus tavoittelee EU-vaaliehdokkuutta.

Ruotsinkielinen piiri, Finlands Svenska socialdemokrater, jonka puheenjohtajana Qvintus toimii, käsittelee MTV:n mukaan hänen ehdokkuuttaan viikon päästä.

Vuoden 2024 europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa vaaliajanjaksolla 6.-9.6.2024. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 9. kesäkuuta.