SDP:n Malm: PS kääntää rasismikohulla huomion pois työntekijöiden aseman heikennyksistä – ”Suoraan puolueen käsikirjasta”

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm katsoo perussuomalalaisten lietsovan uutta rasismikohua kääntääkseen huomion pois omista ikävistä päätöksistään. Demokraatti Demokraatti

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sai torstaina valmiiksi mietintönsä julkisuudessa potkulaiksi ristitystä henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamiseen tähtäävästä hallituksen lakiesityksestä.

– Torstain täysistunnossa vain kolme perussuomalaisten edustajaa uskaltautui puolustamaan hallituksen esitystä potkulaista, mutta silmienvenyttelykuvien julkaisuun kyllä on aikaa ja kiinnostusta, Malm toteaa tiedotteessa.

– Tämä on suoraan puolueen käsikirjasta. Ei ole sattumaa, että perussuomalaiset tarttuvat kaksin käsin mahdollisuuteen synnyttää uusi rasismikohu samalla viikolla, kun hallitus on viemässä läpi työntekijöiden aseman heikennyksiä, jotka tekevät surullisen näkyväksi puolueen takinkäännön, hän sanoo.

Malm huomauttaa, että vuonna 2018 perussuomalaiset äänestivät irtisanomisen helpottamista vastaan, mutta ovat nyt hyväksymässä vielä rajummat heikennykset irtisanomissuojaan.

Malm nostaa niinikään esiin, että kesällä perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoi, ettei puolue hyväksy perusteettomien määräaikaisuuksien mahdollistamista, mutta nyt puolue on kuittaamassa asian eduskunnassa.

– Erikoista on, että perussuomalaiset ovat hyväksymässä nämä heikennykset, vaikka niille ei pystytä hallituksen omissakaan lakiesityksissä osoittamaan selkeitä työllisyysvaikutuksia, Malm sanoo. Lisää aiheesta Hallituksessa muhii taas rasismikohu – Kauma tyrmää perussuomalaisten ilveilyt: ”Lapsellista ja asiatonta”

– Vuonna 2018 irtisanomissuojan heikentämisen epäselvät työllisyysvaikutukset riittivät puolueelle syyksi vastustaa lakiesitystä. Työllisyysvaikutukset ovat edelleen samat, joten muutos on tapahtunut perussuomalaisten halussa puolustaa tavallista työntekijää.

Kokoomuksessa hykerrellään varmasti päivittäin.

MALM arvioi, että kokoomuksessakin on yllätytty siitä, miten helposti perussuomalaiset ovat hyväksyneet heikennykset työntekijöiden oikeuksiin, työsuhdeturvaan ja sosiaaliturvaan.

– Perussuomalaiset eivät ole vain kuitanneet näitä päätöksiä, vaan ovat lisäksi täysin oma-aloitteisesti edistäneet kokoomuksen tavoitteita lähtemällä ammattiliittojen vastaiselle ristiretkelle mustamaalaamaan työntekijöiden etujen puolustajia. Kokoomuksessa hykerrellään varmasti päivittäin, miten hyvä tuuri puolueella kävi hallituskumppanin kanssa.

Malm sanoo odottavansa perussuomalaisten huomista puoluevaltuuston kokousta.

– Odotan mielenkiinnolla, joutuuko puheenjohtaja Purra perustelemaan omilleen puolueen tekemää täyskäännöstä duunarien oikeuksien romuttajaksi, vai onko linjanmuutoksella koko puolueen tuki.