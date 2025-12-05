Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

5.12.2025 11:48 ・ Päivitetty: 5.12.2025 11:48

SDP:n varapuheenjohtajat Tavion leikkauksesta: Suomalaiselle duunarille haitallinen poliittinen kosto

iStock

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps.) päätös leikata Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus Saskin valtionavustusta saa sapekkaan vastaanoton SDP:n varapuheenjohtajilta Matias Mäkyseltä ja Niina Malmilta.

Demokraatti

Demokraatti

Mäkysen mukaan Tavion päätös näyttäytyy ay-liikkeelle suunnattuna poliittisena kostona.

– Näyttää siltä, että ministeri Tavio käyttää asemaansa kostaakseen ammattisyhdistysliikkeelle sen protestit hallituksen tekemiä työelämäheikennyksiä vastaan. Tavio tietää, että näin suuri leikkaus asettaa Saskin täysin kohtuuttomaan tilanteeseen ja syviin vaikeuksiin, Mäkynen sanoo tiedotteessa.

– Päätös on ristiriidassa hallituksen omien linjausten kanssa, joissa korostetaan kaupan ja kehityksen yhdistämistä. Nyt mennään vain kaupan ehdoilla ja piut paut välitetään työelämän pelisäännöistä, Malm puolestaan toteaa.

Mäkynen muistuttaa, että Tavio on päättänyt leikkauksesta vastoin ulkomnisteriön virkamiehen virkavastuulla tekemää esitystä.

– Katse kohdistuu nyt pääministeri Orpoon. Hyväksyykö hän perussuomalaisten tökerön poliittisen ohjauksen? Toivon todella, että ministerin mahdollisesti lainvastainen päätös korjataan pikimmiten ja Saskin toiminta voi jatkua suunnitellussa laajuudessaan.

SASK on työelämän ihmisoikeusjärjestö, joka tukee kehittyvien maiden työntekijöitä. Se edistää työntekijöiden järjestäytymistä kohdemaissa, joissa ammattiittojen toiminta on usein hyvin vaatimatonta.

Lisää aiheesta

Ulkoministeriö leikkasi ay-järjestöjen kehitysyhteistyöstä – ”Poliittinen ohjaus on ollut poikkeuksellisen räikeää”

Malm muistuttaa Finlandia-voittaja Paavo Teittisen kuvanneen Pitkä vuoro – kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen -kirjassaan, ettei työ ole pelkkä toimeentulon lähde, vaan ihmisarvon ja yhteiskunnallisen vakauden perusta. Kun työelämän perusoikeuksia heikennetään, seuraukset näkyvät laajasti: epävarmuus lisääntyy, ja vakaat toimintaympäristöt horjuvat.

Malmin mukaan näiden ongelmien ratkaiseminen maailmalla on ollut juuri sitä työtä, johon Sask on keskittynyt.

– Työntekijöiden oikeuksien puolustaminen lähtömaissa on juuri nyt tärkeää, kuten Teittisen kirjasta ilmenee. Se, että työntekijät tietävät suomalaisista työehdoista auttaa myös harmaan talouden kitkentään Suomessa, Malm painottaa tiedotteessaan ja jatkaa:

– Kun hallitus leikkaa tästä, se avaa entistä enemmän ovea ulkomaalaiselle työvoimalle tekemään halpatyötä Suomeen ja altistaa heidät palkkavarkaudelle, riistolle ja hyväksikäytölle.

Myös Mäkynen huomauttaa, että Saskin tekemä kansainvälinen työ parempien työehtojen ja työntekijöiden järjestäytymisen puolesta on myös suomalaisen palkansaajan hyödyksi.

– Se pienentää yritysten mahdollisuuksia työehtodumppaukseen maihin, joissa ay-liike on heikko. Perussuomalaisten inho ja pelko järjestäytyneitä työntekijöistä kohtaan ei näytä rajoittuvan vain Suomen rajojen sisäpuolelle – tämä on haitallista myös suomalaisille duunareille, Mäkynen sanoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Työmarkkinat

5.12.2025 09:30

Ulkoministeriö leikkasi ay-järjestöjen kehitysyhteistyöstä – ”Poliittinen ohjaus on ollut poikkeuksellisen räikeää”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
5.12.2025
Halla-aho Vornasen tuomiosta: ”Ei suoranaisia vaikutuksia hänen asemaansa”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
5.12.2025
Ministeri: Valtionosuusuudistus kariutui sote-erien jakoon – nyt paikataan se mitä ehditään
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
5.12.2025
Arvio: Maailma on kroonisesti sairas älykkäässä esikoisromaanissa, joka tuskin on suuren yleisön makuun
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU