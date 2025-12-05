SDP:n varapuheenjohtajat Tavion leikkauksesta: Suomalaiselle duunarille haitallinen poliittinen kosto

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps.) päätös leikata Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus Saskin valtionavustusta saa sapekkaan vastaanoton SDP:n varapuheenjohtajilta Matias Mäkyseltä ja Niina Malmilta. Demokraatti Demokraatti

Mäkysen mukaan Tavion päätös näyttäytyy ay-liikkeelle suunnattuna poliittisena kostona.

– Näyttää siltä, että ministeri Tavio käyttää asemaansa kostaakseen ammattisyhdistysliikkeelle sen protestit hallituksen tekemiä työelämäheikennyksiä vastaan. Tavio tietää, että näin suuri leikkaus asettaa Saskin täysin kohtuuttomaan tilanteeseen ja syviin vaikeuksiin, Mäkynen sanoo tiedotteessa.

– Päätös on ristiriidassa hallituksen omien linjausten kanssa, joissa korostetaan kaupan ja kehityksen yhdistämistä. Nyt mennään vain kaupan ehdoilla ja piut paut välitetään työelämän pelisäännöistä, Malm puolestaan toteaa.

Mäkynen muistuttaa, että Tavio on päättänyt leikkauksesta vastoin ulkomnisteriön virkamiehen virkavastuulla tekemää esitystä.

– Katse kohdistuu nyt pääministeri Orpoon. Hyväksyykö hän perussuomalaisten tökerön poliittisen ohjauksen? Toivon todella, että ministerin mahdollisesti lainvastainen päätös korjataan pikimmiten ja Saskin toiminta voi jatkua suunnitellussa laajuudessaan.

SASK on työelämän ihmisoikeusjärjestö, joka tukee kehittyvien maiden työntekijöitä. Se edistää työntekijöiden järjestäytymistä kohdemaissa, joissa ammattiittojen toiminta on usein hyvin vaatimatonta. Lisää aiheesta Ulkoministeriö leikkasi ay-järjestöjen kehitysyhteistyöstä – ”Poliittinen ohjaus on ollut poikkeuksellisen räikeää”

Malm muistuttaa Finlandia-voittaja Paavo Teittisen kuvanneen Pitkä vuoro – kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen -kirjassaan, ettei työ ole pelkkä toimeentulon lähde, vaan ihmisarvon ja yhteiskunnallisen vakauden perusta. Kun työelämän perusoikeuksia heikennetään, seuraukset näkyvät laajasti: epävarmuus lisääntyy, ja vakaat toimintaympäristöt horjuvat.

Malmin mukaan näiden ongelmien ratkaiseminen maailmalla on ollut juuri sitä työtä, johon Sask on keskittynyt.

– Työntekijöiden oikeuksien puolustaminen lähtömaissa on juuri nyt tärkeää, kuten Teittisen kirjasta ilmenee. Se, että työntekijät tietävät suomalaisista työehdoista auttaa myös harmaan talouden kitkentään Suomessa, Malm painottaa tiedotteessaan ja jatkaa:

– Kun hallitus leikkaa tästä, se avaa entistä enemmän ovea ulkomaalaiselle työvoimalle tekemään halpatyötä Suomeen ja altistaa heidät palkkavarkaudelle, riistolle ja hyväksikäytölle.

Myös Mäkynen huomauttaa, että Saskin tekemä kansainvälinen työ parempien työehtojen ja työntekijöiden järjestäytymisen puolesta on myös suomalaisen palkansaajan hyödyksi.

– Se pienentää yritysten mahdollisuuksia työehtodumppaukseen maihin, joissa ay-liike on heikko. Perussuomalaisten inho ja pelko järjestäytyneitä työntekijöistä kohtaan ei näytä rajoittuvan vain Suomen rajojen sisäpuolelle – tämä on haitallista myös suomalaisille duunareille, Mäkynen sanoo.