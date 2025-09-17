Palkittu politiikan aikakauslehti.
17.9.2025 12:21 ・ Päivitetty: 17.9.2025 12:21

SDP:n Werning: Hallituksen leikkaukset ajavat yhä useampia ulosottoon

Mikko Huotari/Demokraatti
Paula Werning (vas.) muistuttaa, että hallituksen leikkauspolitiikka on heikentänyt erityisesti yksinhuoltajien, yksinasuvien ja nuorten aikuisten taloustilannetta.

SDP:n kansanedustaja Paula Werning muistuttaa kannanotossaan, että vuonna 2024 ulosoton piirissä oli lähes 588 000 suomalaista. Werningin mukaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen leikkaukset ajavat yhä useampia niin ahtaalle, että pienetkin maksut voivat viedä ihmisiä ulosottoon.

Demokraatti

Demokraatti

Kannanotossa kerrotaan, että vuoden 2024 lopussa aktiivisia velallisia noin 264 000. Velkojen kokonaissumma nousi yli 7 miljardiin euroon.

– Tilastot kertovat karulla tavalla, miten ihmisten arki on ajautunut ahtaalle. Hallituksen politiikka ei ole helpottanut tilannetta, vaan pahentanut sitä, Werning kommentoi tiedotteessa.

– Kun pienetkin terveydenhuollon asiakasmaksut vievät ihmisiä ulosottoon, on selvää, että sosiaaliturvaleikkaukset ovat syventäneet velkakierrettä ja lisänneet köyhyyttä. Hallituksen kylmät päätökset osuvat kipeimmin niihin, jotka ovat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa.

MONET velalliset kokevat, etteivät velat lyhene vuosien maksusuorituksista huolimatta, sillä korkojen ja kulujen osuus syö tulot. Taustalla on usein sairastumista, työttömyyttä, avioeroja tai nuoruuden kulutusluottoja.

– On kohtuutonta, että ihmiset jäävät loputtomaan velkasuohon, joka vie uskon tulevaisuuteen. Kysymys kuuluukin, että halutaanko edes mahdollistaa velkaantuneelle uusi alku, Werning sanoo.

Werningin mukaan hallituksen leikkauspolitiikka on lisännyt maksuhäiriöitä ja ulosottoja. Erityisesti yksinhuoltajien, yksinasuvien ja nuorten aikuisten tilanne on heikentynyt.

– Kun perusturvaa ja asumistukea leikataan, kasvaa suora riski ajautua ulosottoon. Vastuu ei ole vain yksilöillä, vaan myös päätöksentekijöillä, Werning painottaa.

SDP:N kansanedustaja vaatii kiireellisiä toimia: pienituloisten perusturvaa on vahvistettava, kulutusluottojen sääntelyä tiukennettava, velkaneuvontaa lisättävä sekä ulosoton suojaosuutta ja maksujärjestelyjä tarkistettava.

– Ihmisille on annettava mahdollisuus selviytyä veloistaan ja rakentaa normaalia elämää. Hallitus sen sijaan on valinnut tien, joka lisää epätoivoa ja syrjäytymistä, Werning sanoo.

