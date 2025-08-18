SDP:n Werning ja Lindén: Hallitus epäonnistui, yksityiset terveysjätit voittivat ja tavallinen ihminen hävisi

SDP:n kansanedustaja Paula Werning sanoo, että hallituksen korottamat yksityislääkärien Kela-korvaukset olivat käytännössä miljoonien tulonsiirto veronmaksajilta terveysjäteille – ilman, että hoitoon pääsy helpottui. Korvauksia kritisoivat myös SDP:n Aki Lindén ja vasemmistoliiton edustajat. Demokraatti Demokraatti

Werning kertaa kannanotossaan, että Ylen uutinen yksityislääkärien Kela-korvauksista kertoo karun faktan: Petteri Orpon (kok.) hallituksen korottamat korvaukset lähes kolminkertaistivat valtion yksityislääkärikorvauksiin käyttämät verorahat, mutta tästä huolimatta tavallisen ihmisen hoitoon pääsy ei ole parantunut.

– Suurin osa suomalaisista turvautuu julkiseen terveydenhuoltoon, koska yksityinen on edelleen monelle liian kallis, vaikka Kela-korvausta on nostettu. Hyötyjiä ovat ainoastaan yksityiset terveysjätit ja ne ihmiset, jotka kävisivät muutenkin yksityisellä lääkärillä. Tavallinen eläkeläinen, lapsiperhe tai pienituloinen ei hyödy tästä uudistuksesta ollenkaan, mutta maksaa sen kyllä verojen kautta, korostaa Werning.

WERNING muistuttaa kannanotossaan, että julkinen terveydenhuolto on monien ainoa turva, kun omaa tai läheisen terveyttä kohtaa hätä.

– Mikäli emme sitä vahvista, hoitojonot pitenevät, hoito viivästyy ja ihmisten epävarmuus hoidon saannista kasvaa. SDP:n viesti on selvä: verorahat on käytettävä siellä, missä ne tekevät oikeasti hyvää. Tämä tarkoittaa perusterveydenhuoltoa ja hyvinvointialueita.

– Sairaus ei katso pankkitiliä, eikä hoitoon pääsy saa riippua lompakon paksuudesta. Julkinen terveydenhuolto on tavallisen ihmisen turvaverkko, ja sen repiminen rikki on vastuutonta politiikkaa. Selvää on, että Kela-korvauksia korottamalla hoitojonoja ei lyhennetä. Hallituksen tukiuudistus on epäonnistunut.

– Miksi muuten se olisi syytänyt veronmaksajien rahoja terveysjäteille ilman, että hoitojonot todellisuudessa lyhenevät? hän kysyy kannanotossaan.

Lindén kertaa, että Orpon-Purran hallitus päätti vuonna 2023 korottaa voimakkaasti yksityislääkäreiden Kela-korvauksia. Tätä on toteutettu tähän mennessä neljällä eri tavalla, ja osa muutoksista on vasta alkamassa.

– Vuoden 2024 alusta korotettiin yksityislääkärikäynnin korvausta 3,5-kertaisesti eli kahdeksasta eurosta 30 euroon. Nostoa perusteltiin sillä, että maksukykyiset potilaat siirtyvät terveyskeskusten jonoista yksityiselle sektorille ja jonot tämän seurauksena lyhenevät. Nyt puolentoista vuoden kokemus osoittaa, että näin ei ole tapahtunut, Lindén sanoo.

Tuoreet Kelan tilastot kertovat, että vuoden 2025 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana Kelan korvaamia yksityislääkärikäyntejä toteutui 1 790 000. Vuoden 2023 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana vastaava luku oli 1 750 000. Käyntien kasvu oli siis 40 000 eli 2,3 prosenttia.

Maksettujen korvausten määrä kasvoi vastaavana aikana 17 miljoonasta eurosta 49,3 miljoonaan euroon eli 32 miljoonalla käynnillä. Korvausmäärä kolminkertaistui.

– Asiaa voidaan kuvata myös siten, että 40 000 lisäkäynnin ”hinta” oli 32 miljoonaa euroa – laskennallisesti siis 750 euroa jokaista lisäkäyntiä kohden, Lindén korostaa.

Hänen mukaansa 30 miljoonalla eurolla olisi voitu julkisessa terveydenhuollossa tuottaa 800 000 lääkärikäyntiä lisää. Laskelma perustuu terveyskeskuksen lääkärikäyntien lisäykseen potilaiden maksaessa asiakasmaksun.

– Hallituksen terveyspolitiikka on ollut yhtä poukkoilua: leikkauksia julkisista palveluista ja erilaisia ”porkkanoita” yksityiselle terveydenhuollolle. Valitettavasti tulokset ovat huonoja. Maassamme tarvitaan vakavaa keskustelua terveydenhuollosta ja julkisten palveluiden vahvistamista. Lindén sanoo.

MYÖS vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ja kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen suomivat kannanotoissaan korotettuja Kela-korvauksia. Koskela vaatii Orpon hallitusta perumaan korotukset ja ohjaamaan rahat julkiseen perusterveydenhuoltoon.

Koskela kertaa tiedotteessaan, että maanantaina julkaistujen Kelan tilastojen mukaan korvauksien määrä on lähes kolminkertaistunut ilman että käyntimäärissä on tapahtunut olennaista muutosta. Korvaukset ovat valuneet suurilta osin terveysfirmojen hinnankorotuksiin ja voittoihin.

– Kokoomusministerit Sanni Grahn-Laasonen ja Orpo väittivät toistuvasti Kela-korvauksien noston lyhentävän hoitojonoja, mutta näin ei ole tapahtunut. Valitettavasti kaikki se, mistä vasemmisto varoitti, on toteutunut. Hoitoon pääsy on alkanut jo heikentyä, kun perusterveydenhuollon hoitotakuu on romutettu, Koskela sanoo.

Hallitusohjelmaan kirjatun 500 miljoonan sijasta uusiin Kela-korvauksiin ollaan käyttämässä hallituskauden aikana arviolta 545 miljoonaa euroa.

– Jos hallitus ei suostu tekemään korjausliikettä kaikkien tosiasioiden tultua ilmi, Kela-korvauksien lapiointi terveysjättien voittoihin on verorahojen tietoista väärinkäyttöä. Erityisen moraalitonta on se, että samalla kokoomus romuttaa julkista terveydenhuoltoa ja ajaa yhä uusia leikkauksia pienituloisimpien suomalaisten toimeentuloon, Koskela sanoo kannanotossaan.

VASEMMISTOLIITON eduskuntaryhmän puheenjohtajan Aino-Kaisa Pekosen mukaan kokoomuksen väitteet hoitojonojen lyhentämisestä Kela-korvauksilla olivat alusta asti sumutusta.

– Tosiasiassa kyse on tietoisesta verorahojen lapioimisesta yksityisille terveysjäteille samalla kun julkista terveydenhuoltoa ajetaan alas, Pekonen sanoo tiedotteessaan.

Pekonen muistuttaa vasemmiston lisäksi useiden asiantuntijoiden varoittaneen siitä, että korvaukset tulevat siirtymään suurilta osin terveysfirmojen kasvaviin voittoihin.

– Vastuuministeri Grahn-Laasonen vetoaa julkisen talouden tilaan aina, kun on mahdollisuus leikata pienituloisilta. Samalla hän on entisestään kasvattanut uusiin Kela-korvauksiin jaettavaa yli puolen miljardin pottia surkeista tuloksista huolimatta. Rahaa on, kun oikea taho pyytää, Pekonen kommentoi.

