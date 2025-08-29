Palkittu politiikan aikakauslehti.
29.8.2025 07:11 ・ Päivitetty: 29.8.2025 07:13

SDP:stä nyrkkiä pöytään – ”Kestämätöntä”

Mikko Huotari/Demokraatti
Pinja Perholehto (sd.).

SDP:n kansanedustaja Pinja Perholehto vaatii Petteri Orpon (kok.) hallitusta perumaan aikeensa lakkauttaa valtion asuntorahasto (VAR).

Demokraatti

Demokraatti

Perholehto viittaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen Maija Sakslinin näkemykseen. Sakslin toteaa Ylellä pitävänsä VAR:n lakkauttamista peruoikeuksien näkökulmasta ongelmallisena.

– Hallituksella on kahden vuoden näytöt asuntopolitiikassa: asunnottomuus kasvoi viime vuonna ensimmäistä kertaa 12 vuoteen, häätöjä on enemmän kuin korona-aikana – ja nyt oikeusasiamies varoittaa Valtion asuntorahaston lakkauttamisen vaarantavan perusoikeudet.

– Vetoan hallitukseen: lukekaa saamanne lausuntopalautteet ja tehkää ainoa oikea johtopäätös – pistäkää hanke romukoppaan, Perholehto sanoo tiedotteessaan.

– Hallituksen aie lakkauttaa asuntorahasto on ideologista hätiköintiä, koska hallituksella ei ole suunnitelmaa kohtuuhintaisen asuntotuotannon takaamiseksi. Samalla tavoin se kiirehti päättäessään lopettaa äkillisesti asumisoikeusasuntojen rakentamisen, vaikka välimallien selvitys oli vasta kesken. Hallituksen toimintaa ei voi missään nimessä kutsua pitkäjänteiseksi asuntopolitiikaksi.

VAR:N lakkauttamisen ohella hallitus on leikannut asumistuesta ja kaventanut tuotantotukia, joilla on mahdollistettu kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentaminen muun muassa pienituloisille, opiskelijoille ja asunnottomille. Samalla lähiöohjelmat ajettiin alas, asumisneuvontaa leikattiin ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) sulautettiin osaksi julkishallintoa, Perholehto listaa.

– Asuntorahaston alasajo ei ole yksittäinen päätös, vaan osa kokonaisuutta, jossa leikkaukset iskevät peräjälkeen samoihin ihmisiin. Se on kestämätöntä. Ei valtio voi vain vetäytyä vastuustaan turvata ihmisille oikeutta asuntoon.

– Aivan jokaisen hallituksen tavoitteena pitäisi olla kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen – niin kuin on ennen ollutkin, ja hyvillä tuloksilla. Nyt hallitus on muuttanut Suomen asuntopolitiikan suuntaa nopeasti, ideologisesti ja ilman mitään kokonaisvisiota. Kauanko yhteiskunta voi tätä kestää, Perholehto kysyy.

