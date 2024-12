SDP:stä purkaus: Halla-aho ei ole tehtäviensä tasalla: “Ala-arvoinen vastaus”

Qvintuiksen mukaan Halla-aho ei ole tehtäviensä tasalla. Hän ihmettelee Halla-ahon kommentteja liittyen kansanedustaja Krista Kiurun (sd.) pahoinpitelyyn.

– Kansanedustajaa lyödään nyrkillä naamaan keskellä kirkasta päivää, mutta eduskunnan puhemies ei saa kakaistua suustaan edes sitä, että kyseessä on vakava tapaus myös demokratian näkökulmasta, Qvintus sanoo tiedotteessaan.

Halla-aho sanoo Ilta-Sanomille, että toistaiseksi ei ole eväitä tapauksen kommentoimiseen, koska tietoa tekijästä tai hänen motiiveistaan ei ole.

– Yleisellä tasolla voin kommentoida, että katuväkivalta on lisääntynyt ja se on tietysti kaikissa tapauksissa sietämätöntä, etenkin kohdistuessaan kaikkein heikoimpiin kuten lapsiin, hänen viestissään lehdelle sanotaan.

Qvintus näkee asian toisin.

– Halla-ahon ”ei ole eväitä kommentoida” on ala-arvoinen vastaus henkilöltä, jonka johtaman eduskunnan jäsen on pahoinpidelty. Sen sijaan puhemies Halla-aholla on ollut eväitä kommentoida kaikenlaista muuta, jotka eivät kuulu puhemiehen tehtäviin mutta jotka sopivat erinomaisesti poliitikko Jussi Halla-ahon henkilökohtaiseen agendaan.