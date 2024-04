Sofia Virta ärähtää Petteri Orpolle: Miksi sallit Leena Meren toiminnan?

Kohu oikeusministeri Leena Meren (ps.) ympärillä kiihtyy. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ihmettelee, miten pääministeri Petteri Orpo (kok.) sallii Meren toiminnan, jonka Virta näkee horjuttavan oikeusvaltiota. Demokraatti Demokraatti

Meri on muun muassa puuttunut työryhmään, joka on työstänyt ehdotusta tuomioistuinten ja syyttäjien riippumattomuuden turvaamiseksi, kertoi Helsingin Sanomat maanantaina.

Viikonloppuna Iltalehti puolestaan uutisoi tietojensa pohjalta, että oikeusministeri Meri hajotti rasismirikoksia käsitelleen työryhmän sen jälkeen, kun valtakunnansyyttäjä ei suostunut vaihtamaan valtakunnansyyttäjän toimistoa edustanutta työryhmän jäsentä.

– Käsittäkseni kokoomuksenkin näkemys on, että Suomen on oltava vahva oikeusvaltio. On paikallaan kysyä, miten kokoomuslainen pääministeri voi sallia tälläisen oikeusvaltion horjuttamisen, jota oikeusministerin toimesta nyt näemme tapahtuvan, Virta ihmettelee tiedotteessa.

Myös Juristiliitto vaatii laillisuusvalvojalta puolueetonta selvitystä poliittisen vaikuttamisen rajoista oikeusvaltiossa. Selvityksen tulisi liiton mukaan koskea kaikkia ministeriöitä.

– Mielestäni tässä tilanteessa olisi todella arvokasta saada selvitys asiasta. Mutta tämä on tietysti riippumaton oikeuskanslerin arvioitava asia, ei poliittisten päättäjien, Virta sanoo.

– Suomi on ja Suomen pitää olla jatkossakin vahva oikeusvaltio. Tätä periaatetta pitää vahvistaa ei rapauttaa – se on vaarallinen tie, josta ei välttämättä ole paluuta. Siksi näissä asioissa ei ole lipsumisen varaa yhtään vaan hallitusta johtavan pääministeri Orpon tulisi tehdä hyvin selväksi, että Suomessa oikeuslaitoksen riippumattomuutta ei horjuteta ja piste.