14.10.2025 14:18 ・ Päivitetty: 14.10.2025 14:18

Sopu ja kiista eduskunnassa: nyt puhuu Lauri Lyly

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Vasemmistoliittoa lukuun ottamatta kaikki eduskuntapuolueet ja ryhmät ovat mukana sovussa parlamentaarisesta velkatavoiteratkaisusta eli niin sanotusta velkajarrusta 2030-luvulle asti.

Demokraatti

SDP:n toisena neuvottelijana toimineen kansanedustaja Lauri Lylyn mukaan hallituksen alkuperäinen velkajarruesitys korvaantui yhteistyötä korostavalla mallilla, jonka ruotsalainen esikuva on osoittanut toimivuutensa.

– On tärkeää, että pystymme yhteisesti sopimaan aidosti parlamentaarisesta ohjauksesta, jolla julkista taloutta vahvistetaan ja mihin politiikalla sitoudutaan. Kun tavoite on yhteinen, puolueet esittävät omat keinonsa niihin pääsemiseen mikä myös antaa äänestäjille paremman mahdollisuuden punnita eri puolueiden talouspolitiikkaa ja keinoja, Lyly sanoo tiedotteessaan.

Samalla Lyly korostaa oikeudenmukaisuutta.

– Olemme aiemmissa vaihtoehdoissamme esittäneet, että samaan alijäämään on mahdollista päästä ilman, että keneltäkään vaaditaan kohtuuttomia ja että talouden tasapainotus jaetaan maksukyvyn mukaan.

Lylyn mukaan tärkeää onkin nyt se, että saatiin aikaa ”aidosti parlamentaarinen malli, joka luo polun julkisen talouden vahvistamiseen”.

– Julkisen talouden isot ongelmat vaativat pitkäjänteisiä ylihallituskautisia ratkaisuja.

Vasemmistoliitto sanoi puheenjohtajansa Minja Koskelan suulla aiemmin tänään, että ”velkajarru on tarpeeton tai tarpeettoman vahingollinen”.

