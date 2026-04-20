STT: Ministeriö haluaa jatkaa ja laajentaa kiisteltyä Kelan yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilua

STT:n tietojen mukaan yli 65-vuotiaiden Kelan valinnanvapauskokeilua ehdotetaan hallituksen kehysriihessä laajennettavaksi lisäämällä siihen uusia palveluita. Lisäksi kokeilua jatkettaisiin vuodella eli vuoden 2028 loppuun saakka. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

STT:n näkemä sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) valmisteltu ehdotus esiteltiin kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmässä torstaina. Hallitus päättää tiistaina alkavassa kehysriihessä, miten kokeilun kanssa edetään.

Työryhmässä esitellyn kokousmateriaalin mukaan muutos lisäisi julkisen talouden menoja vuonna 2027 noin 15 miljoonaa euroa.

Kokeilun jatkaminen vuodelle 2028 tarkoittaisi kokeilun kustannusten lisäystä yhteensä noin 40 miljoonalla eurolla.

Hallituslähde kertoo kuitenkin STT:lle, että ehdotuksen käsittelyn yhteydessä on todettu, että mahdollinen laajennus tehtäisiin nykyisen rahoituksen puitteissa. Jos laajennus päätettäisiin tehdä, se rahoitettaisiin jo budjetoidun rahan tehokkaammalla käytöllä. Kokeilun budjetti jaettaisiin kokeiluvuosille eri tavalla, jos laajennus tehtäisiin.

ESITYS laajentaisi sitä, mitä kaikkia tutkimuksia potilaalle voidaan tehdä kokeilun piirissä. Samalla lisättäisiin yleislääkärin vuotuisia vastaanottokäyntejä nykyisestä kolmesta enintään kuuteen kertaan kalenterivuodessa.

Käyntien omavastuuosuus vastaisi julkisen perusterveydenhuollon sarjakäynnin asiakasmaksun enimmäismäärää, joka on tänä vuonna 19,90 euroa. Loput käynnin kustannuksista korvattaisiin Kela-korvauksilla.

Laajennuksen ensi vaiheessa täydennettäisiin kokeilussa korvattavien luetteloa viime syyskuussa alkaneessa kokeilussa saatujen palautteiden perusteella. STM:n mukaan tutkimusluettelon laajentaminen edistäisi potilaan kokonaisvaltaista hoitamista.

STM haluaisi, että hallitus antaisi asiasta esityksen eduskunnalle tämän vuoden syyskuussa. Se tulisi voimaan vuoden 2027 alusta.

Tällä hetkellä valinnanvapauskokeilussa korvataan yleislääkärin vastaanottokäyntejä ja erikseen määriteltyjä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia.

Kela on asettanut korvattaville palveluille hintakatot. Asiakkaan omavastuu lääkärikäynnistä vastaa julkisen perusterveydenhuollon lääkärikäynnin asiakasmaksun enimmäismäärää, ja loput maksusta korvataan Kela-korvauksilla.

STT/Kaisu Suopanki