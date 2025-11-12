Stubb: Ei pidä joutua Unkarin asemaan – yhteyksiä Venäjään vain koordinoidusti

Presidentti Alexander Stubbin mukaan EU-johtajien kesken on käyty keskustelua yhteydenpitotavoista Venäjälle, ja Suomen kannalta on paras asioida Venäjän kanssa hyvin koordinoidusti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Presidentti Sauli Niinistö pohti suoran Putin-keskusteluyhteyden tarvetta aiemmin Yleisradion haastattelussa. Niinistö muistutti, että Yhdysvaltain johto asioi Venäjän kanssa koko ajan, eurooppalaistenkin yli.

Stubb kommentoi yhteydenpitoasiaa keskiviikkona Kuopion-vierailunsa yhteydessä.

Hän kertoi, että viime puolentoista vuoden aikana Venäjän kanssa asioimisesta on puhuttu paljon eurooppalaisten johtajien kesken. Joitakin yhteydenottoja on tänä aikana ollut, ja niitä ovat tehneet Saksan edellinen liittokansleri Olaf Scholz sekä Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Lisäksi EU-koordinaation ulkopuolella yhteyttä Venäjälle ovat pitäneet Unkarin ja Slovakian pääministerit Viktor Orban ja Robert Fico, jotka muista EU-johtajista poiketen tukevat auliisti Venäjän näkemyksiä.

- Varmasti jossain vaiheessa keskusteluyhteys avataan. Tärkeintä kuitenkin on, että Suomen kaltainen maa ei joudu Unkarin tai Slovakian asemaan, vaan että keskustelut Venäjän kanssa käydään koordinoidusti, Stubb sanoi.

PRESIDENTTI korosti myös, että jokaiseen risahdukseen Venäjän suunnalta ei kannata suhtautua liian vakavasti. Niinistön kommentit nostettiin esille myös Venäjällä. Lisää aiheesta Sauli Niinistö Ylellä: Venäjän kanssa voisi keskustella rauhasta

- Jos saisin esittää toiveen – niin jokaiseen risahdukseen Venäjän puolelta ei kannata suhtautua liian vakavasti. Venäjän tavoite on hajota ja hallitse -malli, joka tarkoittaa sitä, että jos annamme lausuntoja, niin niitä tullaan käyttämään Venäjällä väärin. Näistä ei kannata hätkähtää.

- Tämä on Venäjän informaatiovaikuttamista. He tarrautuvat jokaiseen oljenkorteen ja yleensä myös vääristelevät sitä, Stubb sanoi.