Ulkomaat

17.3.2026 14:31 ・ Päivitetty: 17.3.2026 14:31

Stubb: Lähi-idän sota on ongelma Ukrainallekin – Ei harhakuvitelmia Trumpiin vaikuttamisesta

BROOK MITCHELL / AFP / LEHTIKUVA
Presidentti Stubb totesi Lontoossa, että Suomen suhde Yhdysvaltoihin on tällä hetkellä toimiva.

Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Lähi-idän sota on vienyt huomiota pois Ukrainan rauhanneuvotteluista. Myös sodan aiheuttama öljyn hintojen nousu on presidentin mukaan ollut huono asia Ukrainalle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Se on myös vienyt osan Ukrainan ilmapuolustuksesta, Stubb sanoi.

Stubb puhui asiasta tiistaina vierailullaan arvostetussa Chatham House -ajatushautomossa Lontoossa.

Keskustelussa Stubb toisti viestinsä siitä, että Nato on puhtaasti puolustusliitto. Stubbin mukaan Israelin ja Yhdysvaltojen hyökkäykset Iraniin ovat aiheuttaneet Hormuzinsalmen nykyisen tilanteen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut, että Nato-liittolaisten tulisi auttaa Yhdysvaltoja Hormuzinsalmen turvaamisessa. Sota Lähi-idässä on tukkinut öljynviennille kriittisen Hormuzinsalmen liikennettä.

Salmen kautta on normaalioloissa kulkenut noin viidesosa maailman öljystä.

Öljyn hintojen nousun on pelätty hyödyttävän Venäjän köyhtynyttä sotakassaa. Ukrainan sodan aikana öljy on muodostanut liki 70 prosenttia Venäjän energianviennistä saamista tuloista.

ESIMERKIKSI Britannia, Saksa ja Ranska ovat suhtautuneet tähän asti nihkeästi ajatukseen siitä, että ne lähettäisivät Trumpille apua Hormuzinsalmeen.

Myöskään Suomella ei ole aikeita lähettää apua Hormuzinsalmelle. Stubb kertoi aiemmin Ylen mukaan, että Suomella ei ole sellaista kalustoa, jota voitaisiin lähettää alueelle. Hänen mukaansa Suomen tehtävä liittokunnassa on huolehtia Euroopan koillisosasta.

Stubb esitti näkemyksiään Trumpin vaatimuksista aiemmin myös uutistoimisto Bloombergin haastattelussa. Hän sanoi Bloombergille, että Lähi-idässä tarvitaan rauhanvälitystä. Stubb ehdotti, että tähän rauhanvälitykseen voisivat osallistua eurooppalaiset tai Intia.

STUBB totesi Chatham Housessa pitämänsä puheen jälkeen, ettei halua liioitella suhdettaan presidentti Trumpiin. Stubbia on kuvattu mediassa muun muassa Euroopan ”Trump-kuiskaajaksi”.

Stubb sanoi viettäneensä Trumpin kanssa noin seitsemän tuntia pelaamassa golfia ja lounastamassa.

- Minulla ei ole harhakuvitelmia siitä, kuka voi vaikuttaa Trumpiin, Stubb sanoi.

Stubb totesi, että Suomen suhde Yhdysvaltoihin on tällä hetkellä toimiva. Tästä esimerkkeinä hän nosti esiin muun muassa Yhdysvaltoihin Suomesta tuotavat jäänmurtajatoimitukset.

STT/Aliisa Uusitalo

