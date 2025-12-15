Suhdanneindeksi: Työllisten määrä sukelsi taas uuteen ”ennätykseen” – Eniten laskua sote-aloilla, henkilöstövuokrauksessa ja rakentamisessa

Työntekijämäärä väheni marraskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 1,1 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Kyseessä on suurin yksittäisen kuukauden aikana tapahtunut muutos yli 2,5 vuoteen. ja yli kaksi vuotta jatkunut negatiivinen kehitys kiihtyi selkeästi. Demokraatti Demokraatti

Tiedotteen mukaan Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 50 000 yrityksen ja noin 600 000 työntekijän joukossa. Suhdanneindeksiin laskettavat kymmenen toimialaa kattavat valtaosan yksityisestä sektorista.

Suhdanneindeksin jo yli kaksi vuotta jatkunut negatiivinen kehitys eli työssä olijoiden määrän lasku kiihtyi selkeästi. Marraskuussa työntekijämäärä väheni -1,1 prosenttia (lokakuu -0,2) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan.

Indeksissä seuratuista toimialoista pientä kasvua oli vain kuljetuksessa (+1,1 prosenttia) ja teollisuudessa (+0,4).

-Työntekijämäärä kehittyi marraskuussa odotusten vastaisesti päätyen selvästi miinukselle, ja kyseessä oli koko vuoden heikoin luku, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen tiedotteessa.

Vatasen mukaan yksittäisen kuukauden tuloksesta ei kuitenkaan kannata vetää ”liian suurta johtopäätöstä, varsinkin kun viime aikoina työntekijämäärä on lähestynyt kuukausi kuukaudelta plusmerkkistä kasvua”.

– Edellisen kerran yhtä suuri muutos oli huhtikuussa 2023. Erilaisia Suomen talouskasvun ennusteita on taas laskettu alaspäin, mutta toisaalta EKP on juuri nostanut ennustettaan koko euroalueen näkymistä. Usein käännekohdissa on aina pientä epävarmuutta ja heiluntaa, Vatanen muotoilee.

Seuratuista toimialoista työntekijämäärä väheni marraskuussa eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa (-3,7 prosenttia), henkilöstövuokrauksessa (-3,4) ja rakentamisessa (-3,3). Ensin mainittuun vaikuttavat muun muassa hyvinvointialueiden laajat ja yhä jatkuvat irtisanomiset.

– Ennusteet ovat taas heikentyneet asuntokaupan elpymisen ja rakentamisen piristymisen suhteen. Jos korot lähtisivätkin nousuun, pelätään sen himmentävän asuntokaupan näkymiä. Ensi vuonna rakennusala voi kuitenkin edelleen lähteä kasvu-uralle, jos vain kuluttajien usko tulevaan saadaan herätettyä. Patoutuneet asuntojen myynti- ja ostoaikeet alkavat jossain vaiheessa väkisin purkautua, Jouni Vatanen kommentoi.

ALUEELLISESTI työntekijämäärät laskivat ympäri Suomen. Suurinta lasku oli Pohjois-Suomessa (-2,0 prosenttia) ja pienintä Itä-Suomessa (-0,9).

Ilmarisen suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Sen seurantaryhmä koostuu yli 50 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin.

Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksi lasketaan niiden yritysten perusteella, jotka ovat olleet Ilmarisen asiakkaana koko vuoden tarkastelujakson ajan.