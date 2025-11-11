Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

11.11.2025 14:22 ・ Päivitetty: 11.11.2025 14:22

Suhonen EU-tuomioistuimen päätöksestä: ”Voitto suomalaiselle tes-järjestelmälle ja palkansaajille”

iStock
Suomalainen sopimisen kulttuuri sai vahvistusta EU-tuomioistuimen päätöksestä, kansanedustaja Timo Suhonen sanoo.

Kansanedustaja Timo Suhonen (sd.) pitää EU-tuomioistuimen päätöstä vähimmäispalkkadirektiivistä merkittävänä voittona suomalaiselle työmarkkinamallille ja työehtosopimusjärjestelmälle, joka perustuu neuvotteluihin ja sopimiseen lakisääteisen minimipalkan sijaan.

Demokraatti

Demokraatti

– Tämä on hyvä päivä suomalaiselle sopimusyhteiskunnalle. Päätös vahvistaa, että työehtosopimusjärjestelmä on edelleen kestävin tapa turvata työntekijöiden palkat ja työehdot, Suhonen summaa tiedotteessa.

Euroopan unionin tuomioistuin hylkäsi tänään Tanskan vaatimuksen kumota direktiivi kokonaan. Tuomioistuin päätti poistaa direktiivistä osat, jotka liittyivät lakisääteisten vähimmäispalkkojen määrittelyyn ja yhdenmukaistamiseen.

Velvoite edistää työehtosopimustoimintaa (tes) ja vahvistaa työmarkkinaosapuolten asemaa palkanmuodostuksessa sen sijaan säilyi sellaisenaan.

– Päätös on voitto suomalaiselle tes-järjestelmälle ja palkansaajille. Direktiivin säilyminen antaa suojaa tulevaisuuteen, jos työehtosopimusten kattavuus uhkaisi heiketä. Nyt on selvää, että EU tunnustaa työehtosopimusneuvottelujen keskeisen merkityksen oikeudenmukaisen palkkatason turvaamisessa, Suhonen linjaa.

Suomessa palkansaajakeskusjärjestöt ovat suhtautuneet vähimmäispalkkadirektiiviin myönteisesti. Suomalainen työmarkkinamalli täyttää jo pääosin direktiivin vaatimukset.

– On tärkeää, että Euroopan unioni tukee työehtosopimuksiin perustuvaa järjestelmää eikä pyri syrjäyttämään sitä. Suomessa on pitkään rakennettu mallia, jossa työntekijät ja työnantajat sopivat palkoista ja ehdoista yhdessä. Nyt tämä linja sai EU:lta vahvan tuen, Suhonen korostaa.

Suhosen mielestä päätös osoittaa, että Suomi on valinnut oikean tien pitäessään kiinni vahvasta työehtosopimusjärjestelmästä ja yhteistyöstä työmarkkinaosapuolten välillä.

– Tämä ratkaisu muistuttaa, että työntekijöiden turvaa rakennetaan vahvan sopimisen ja yhteisen vastuun kautta. On tärkeää, että Suomessa jatkossakin pidetään kiinni työehtosopimusten vahvasta ja laajasta kattavuudesta.

