21.11.2025 06:34 ・ Päivitetty: 21.11.2025 06:36

Suomalainen klubi sai konkaripuheenjohtajan menneisyydestä

LEHTIKUVA / SEPPO SAMULI

Naisjäsenyyskysymyksen repimä Helsingin Suomalainen Klubi valitsi torstaisessa syyskokouksessaan uudeksi puheenjohtajakseen professori Olli Meretojan, 78.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pitkäaikainen klubiaktiivi ja kunniajäsen Meretoja on lääketieteen ja kirurgian tohtori, joka on jo 2010-luvulla toiminut klubin johtokunnan jäsenenä, viestintätoimikunnan puheenjohtajana ja jäsenlehden päätoimittajana.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut johtokunnan uudeksi puheenjohtajaksi professori Erkki Leppävuorta, uutisoi Helsingin Sanomat keskiviikkona.

Meretojan valintaa puheenjohtajaksi Leppävuoren ohi oli tukenut erillinen konservatiivinen taustaryhmä.

LOKAKUUSSA jäsenistön vähemmistö torjui äänestyksellä sääntömuutoksen, joka olisi poistanut sääntöihin 1960-luvulla tulleen naisjäsenyyden täyskiellon.

Naisten jäsenyyden sallimista kannatti 66,5 prosenttia, mutta muutos olisi edellyttänyt kolmen neljäsosan kannatusta.

Klubi on perustettu vuonna 1876. Siinä on kolmisentuhatta jäsentä, monet heistä yhteiskunnallisia tai elinkeinoelämän vaikuttajia.

