Suomalaisasiantuntija Ukrainan saamista F-16 -hävittäjistä: Ei ratkaise sotaa, mutta tämän ilmaylivoiman ne Venäjältä vievät

Länsihävittäjä F-16 tulee tänä vuonna Ukrainan taivaalle Venäjää vastaan. Pelotteen merkitys on iso, vaikka koneita saadaan tipoittain ja lentäjiltä vaaditaan vanhojen neuvostotaktiikoiden unohtamista.

Ukraina saa ensimmäiset Lockheed Martin F-16 -hävittäjänsä käyttöön mahdollisesti kesään mennessä.

Ukrainalaisia lentäjiä ja mekaanikkoja koulutetaan näihin paraikaa eri maissa. Ukrainan kauan pyytämät hävittäjät ovat kuin muukin länsiapu: ovat tärkeitä torjumaan Venäjän painetta rintamalla, mutta eivät yksinään riitä takaamaan voittoa.

Ukraina on pyytänyt nykyaikaisia länsimaisia hävittäjiä, koska se on ilmassa alakynnessä. Ukrainan vanhat neuvostokoneet eivät pärjää venäläisten uusille hävittäjille eivätkä yllä torjumaan Venäjän puolelta ohjuksia ampuvia pommittajia.

Ukrainassa ei kummallakaan puolella ole perinteistä ilmaherruutta. Ilmatorjuntajärjestelmät ja niiden sijoittelu määräävät, missä voi lentää.

Joulukuussa Venäjä menetti yllätyksekseen useita koneita, kun Ukraina toi parhaita Patriot-ilmatorjuntaohjuksiaan lähemmäs rintamaa.

UKRAINA on silti niin suuri maa, ettei pelkällä ilmatorjunnalla voi suojata koko sen aluetta.

Hollanti, Belgia, Tanska ja Norja ovat luvanneet Ukrainalle vanhoja F-16 -monitoimihävittäjiään. Ne joutavat poistoon, koska maat ovat siirtyneet tai siirtymässä uusiin F-35 -hävittäjiin, joita Suomikin odottaa.

Koneita on luvattu tässä vaiheessa viitisenkymmentä. Ne toimitetaan vaiheittain, eikä kaikkia saada Ukrainaan tänä vuonna.

Viime vuoden lopulla Hollanti jo antoi viisi F-16 -konetta, jotka lennettiin Romaniaan ukrainalaispilottien koulutuskeskukseen. Hollannin puolustusministerin mukaan Ukrainalle annetaan ainakin 18 hävittäjää.

Tanska on luvannut 19 konetta. Kuuden ensimmäisen luovutus piti tapahtua nyt alkuvuodesta, mutta tanskalaismedian mukaan sitä on lykätty jopa alkukesään, koska ukrainalaisten koulutus on kesken.

Norja on luvannut 5-10 konetta ja samoin Belgia, joskin vasta ensi vuonna.

Ukrainalaislentäjiä ja maahenkilöstöä koulutetaan F-16 -koneisiin Romaniassa, Tanskassa, Belgiassa ja Yhdysvalloissa.

– Julkisten tietojen mukaan koulutukseen menee vielä 3-4 kuukautta, sanoo Maanpuolustuskoulun ilmasotaopin pääopettaja, everstiluutnantti Tomi Lyytinen.

LUOVUTETTAVAT länsikoneet ovat jopa 40 vuoden ikäisiä. Monet kaipaavat perushuoltoa, ja kaikki hävittäjät todennäköisesti päivitetään samalle varustetasolle, joka on koodinimeltään Block 20 MLU.

Tämä vie sinälläänkin aikaa. Lisähaasteena on, että eri maat ovat vuosien mittaan päivittäneet koneitaan hyvinkin erilaisiksi, omien paikallisten tarpeidensa mukaisesti.

– Esimerkiksi tanskalaiskoneet saattaa valmistaja Lockheed Martin joutua resetoimaan ja päivittämään uudelleen, Lyytinen arvelee.

Ukraina pitänee mahdollisimman kauan salassa, paljonko se F-16 -koneita lopulta saa ja milloin.

– Venäjä yrittää tuhota F-16:t ja niiden tukikohdat mahdollisimman pian. Niistä tulee ensisijaisia kohteita, sanoo Lyytinen.

PÄRJÄÄKÖ F-16 Ukrainan sotataivaalla, vaikka koneille tarjottava päivitys ei ole läheskään viimeisin ja tehokkain versio F-16:sta?

Asiantuntijoiden mukaan se on silti suuri parannus Ukrainan nyt käyttämiin neuvostoaikaisiin Mikojan MiG-29 ja Suhoi Su-27 -hävittäjiin.

Hävittäjälentäjän olennainen työkalu on koneen tutka, jolla hän etsii viholliskoneet ja suuntaa ilmataisteluohjukset. Ukrainan F-16:iin tulee mekaanisesti skannaava APG-66V2 -tutka.

– Se on ehkä jo vanhentuvaa teknologiaa, mutta täysin käyttökelpoinen tutka. Kohtuullisen suorituskykyinen, ja erittäin yksinkertainen käyttää, määrittelee Tomi Lyytinen.

Ukrainan F-16:en tutka on parempi ja näkee kauemmaksi kuin sen vanhan konekaluston tutka, mutta ei ole yhtä tehokas kuin Venäjän uusimpien Su-35 ja Su-30 -hävittäjien elektronisesti skannaavat tutkat.

HÄVITTÄJIEN aseistus on toinen olennainen asia. Ukraina saa todennäköisesti koneisiinsa amerikkalaiset Amraam-ilmataisteluohjukset, joita sillä on jo ennestään Nasams-ilmatorjuntajärjestelmässä.

Amraamit ovat niin sanottuja ammu-ja-unohda ohjuksia. Kun ohjus on lukittu kohteeseen ja laukaistu, se hakeutuu itse maaliin, vaikka laukaissut kone kääntyisi pois väistääkseen vihollista.

Nykyiset Ukrainan hävittäjät käyttävät ohjuksia, jotka täytyy ohjata laukaisevan koneen tutkalla maaliin saakka. Samalla pitää lentää pidempään kohti vihollista, ja riski tulla alas ammutuksi kasvaa.

Myös Amraamin kantama on Ukrainan nykyisiä ilmataisteluohjuksia pidempi.

Uusilla ohjuksilla ja tutkilla ukrainalaiskoneiden torjuntaetäisyys kasvaa Lyytisen mukaan nykyisestä 50-60

kilometristä lähemmäs sataa kilometriä.

”Venäjän ilmavoimat joutuu vetäytymään kauemmaksi rintamalinjasta.”

F-16:sta odotetaan apua nimenomaan rintamajoukoille.

– Kun Ukraina saa F-16:t, se hiukan vaikuttaa siihen, missä venäläiset pystyvät lentämään. Venäjän ilmavoimat joutuu vetäytymään kauemmaksi rintamalinjasta, arvioi ilmasotaopin pääopettaja Lyytinen.

VIIME KESÄNÄ Ukrainan vastahyökkäys törmäsi Venäjän lentokoneisiin ja taisteluhelikoptereihin.

Venäläiset lentävät rynnäkkölentonsa matalalla, eikä Ukrainan ilmatorjunta ole pystynyt heitä juuri pudottamaan. Sen sijaan F-16 pystyy tutkallaan ja ohjuksillaan torjumaan myös matalalla lentäviä kohteita.

F-16:n tulo rintamalle myös pakottanee Venäjän siirtämään osan lentokoneistaan hävittäjätehtäviin, pois Ukrainan maavoimia kiusaamasta.

Länsikoneiden avulla Ukraina saattaa saavuttaa paikallisen ja hetkellisen ilmaylivoiman maaoperaatioidensa avuksi.

LYYTISEN arvion mukaan iskut Venäjän ilmatorjuntaa vastaan tulevat olemaan F-16:en ensisijainen tehtävä.

Ukraina on jo saanut Yhdysvalloilta ilmatorjuntatutkiin hakeutuvia Harm-ohjuksia.

Ukraina on ampunut niitä Su-24- ja MiG-29 -koneistaan. Se ei Lyytisen mukaan ole ollut kovin tehokasta.

– Toisin kuin nämä neuvostokoneet, F-16 näkee, missä vastustajan ilmatorjuntajärjestelmä on ja välittää sen tiedon Harm-ohjukselle, jolloin ohjus lähtee oikeaan suuntaan ja ohjautuu oikein, hän sanoo.

Jos Venäjän ilmatorjuntaa pystytään tuhoamaan tai lamauttamaan, Ukrainan ilma-ase voi iskeä venäläisjoukkoihin turvallisemmin ja tehokkaammin.

Ukraina saanee hävittäjiinsä JDAM-täsmäpommeja, mutta mahdollisesti myöhemmin muitakin ilmasta-maahan aseita.

YKSI OLENNAINEN tekijä F-16:en menestymiselle Ukrainassa on, että ohjaajat ja tekninen henkilökunta osaavat ottaa siitä kaiken hyödyn irti.

Tähän uskotaan menevän vielä kauan, paljon pitempään kuin pelkän lentotaidon oppimiseen.

”Uuden taktiikan oppiminen ja vanhasta pois oppiminen vie aikaa.”

– Länsimainen hävittäjä on suunniteltu lentämään länsimaisilla taktiikoilla. Varmasti taktinen osaaminen on alussa haaste. Uuden taktiikan oppiminen ja vanhasta pois oppiminen vie aikaa, sanoo Lyytinen.

Läntinen hävittäjätaktiikka perustuu neljän koneen parveen, jonka johtaja ja lentäjät tekevät tehtävän aikana melko vapaasti itse päätöksiä siitä, mitä ampuvat ja milloin.

Neuvostoperua oleva itätaktiikka on kontrolloidumpaa: siinä päätökset tekee taistelunjohto tai muu esimiestaho.

Tällä hetkellä ukrainalaiset lentävät yksittäisillä koneilla tai pareilla ja mahdollisimman matalalla.

– Eivät he oikeastaan pysty hyödyntämään minkäänlaisia taktiikoita. Konekalusto hupenee, ja MiG-29 ja Su-27 -hävittäjillään he ovat ilmassa altavastaajia. He yrittävät vain toteuttaa tehtävänsä, Lyytinen kuvailee.

F-16 KOHENTAA tilannetta sikäli, että siinä on parempi omasuoja, esimerkiksi tutkavaroittimet ja häirintälähettimet ja sillä pystyy lentämään vapaammin ainakin Ukrainan omalla alueella.

Venäjän parhaassa hävittäjässä, Su-35:ssa on kuitenkin Ukrainalle tulevaa F-16 -versiota parempi tutka ja

samanveroiset ohjukset, joten sen voittaminen vaatii parempaa taktiikkaa.

– Ei varmaan kannata heidän osaamisellaan heti aluksi lähteä ilmaherruutta haastamaan. Oletan, että amerikkalaiset neuvovat käyttämään F-16:a ensin yksinkertaisempiin tehtäviin ja helpompiin maaleihin, everstiluutnantti Lyytinen sanoo.