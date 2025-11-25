Kotimaa
25.11.2025 11:21 ・ Päivitetty: 25.11.2025 11:21
Suomen riistakeskuksen esitys: Metsästyslupa sadalle sudelle 16:sta alueella
Suomen riistakeskus esittää ensi vuodelle metsästettäväksi sadan suden kiintiötä sekä metsästyksen sallimista 16 alueella eri puolilla Suomea. Riistakeskus teki esityksen maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta.
Hallitus on aikeissa mahdollistaa suden kannanhoidollisen metsästyksen ensi vuoden alusta. Samalla suden ympärivuotinen rauhoitus poistettaisiin.
Suomen riistakeskus perustelee esitystään nykyisen susikannan aiheuttamilla turvallisuushuolilla, kotieläinvahingoilla sekä poliisin lisääntyneillä suurpetotehtävillä.
Nyt esitetty sadan suden metsästyskiintiö on ensi vuoden lukema. Metsästettävien susien määrää on tarkoitus arvioida vuosittain. Jos susikanta pienenee, vähenee todennäköisesti myös metsästettävien susien määrä.
LUONNONVARAKESKUKSEN (Luke) arvion mukaan Suomessa oli tämän vuoden marraskuussa poronhoitoalueen eteläpuolella 557 sutta. Susien määrä poronhoitoalueen eteläpuolella kasvoi vuoden 2024 maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun 38 prosenttia.
Kasvava susikanta aiheuttaa yhä enemmän vahinkoja, riistakeskus sanoo. Esimerkiksi porovahinkojen määrä on kasvussa ja niiden arvo on riistakeskuksen mukaan yli kolme miljoonaa euroa.
Suomen riistakeskuksen riistapäällikön Visa Erosen mukaan poronhoitoalueille tosin ei ole esitetty kiintiömetsästystä, vaan näillä alueilla pitää hakea poikkeuslupaa suden metsästämiseksi.
Riistakeskus katsoo, että lainsäädännössä haitalliseksi vieraslajiksi määritelty koirasusi on poistettava Suomen luonnosta. Sadan suden kiintiöstä 26 olisi alueilla, joilla on esiintynyt koirasusia. Suomessa on havaittu 19 koirasutta, joista yhdeksän on oletettavasti elossa.
Koirasuden poistamiselle Suomen luonnosta ei ole määritelty tarkempaa aikataulua.
- Pala kerrallaan. Aikataulun miettiminen on haasteista pienin. Pyritään poistamaan niitä sitä mukaa, kun tapauksia ilmenee, riistapäällikkö Ohto Salo Suomen riistakeskuksesta sanoo STT:lle.
ELÄINOIKEUSAKATEMIAN ja Suomen eläinoikeusjuristien tilaaman kyselytutkimuksen mukaan 62 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, ettei kiintiömetsästystä tulisi aloittaa nykytilanteessa. 25 prosenttia vastaajista taas oli kiintiömetsästyksen puolella.
Kyselytutkimuksessa kysyttiin myös suomalaisten mielipidettä suden ympärivuotisen rauhoituksen poistamisesta. 42 prosenttia vastaajista oli rauhoituksen poistamista vastaan, kun taas 37 prosenttia puolsi sitä.
Teksti: STT/Joona Laukkanen
