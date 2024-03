Suomen Yrittäjiltä tuomio uusille lakoille: Täysin vastuutonta

Työnantajajärjestö Suomen Yrittäjät tuomitsee SAK:n liittojen uudet poliittiset lakot kohtuuttomina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Järjestön toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan on täysin vastuutonta, että poliittisia lakkoja toteutetaan tilanteessa, jossa Suomi on taantumassa ja Euroopassa on käynnissä sota.

Pentikäisen mukaan lakoilla syvennetään Suomen talouden ongelmia ja vähennetään entisestään yritysten haluja investoida Suomeen.