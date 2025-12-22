Suomi hakee EU-tukea paperiteollisuudesta irtisanottujen työllistymisen nopeuttamiseksi

Suomi hakee EU:lta tukea Etelä-Karjalassa sijaitsevien paperitehtaiden irtisanomien työntekijöiden uudelleen työllistymisen nopeuttamiseksi, työ- ja elinkeinoministeriö kertoo. Demokraatti Demokraatti

Ministeriön mukaan tukea haetaan Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) ja hakemus jätetään EU-komissiolle alkuvuonna 2026, kun kokonaiskuva irtisanottavien määrästä on selvillä. Paperiteollisuudesta irtisanottaville tarjottavat palvelut tullaan ministeriön mukaan käynnistämään työllisyysalueilla välittömästi irtisanomisten alkaessa.

– Kuluneen vuoden aikana monissa kodeissa on jouduttu ottamaan vastaan vaikeita uutisia, kun paperiteollisuudessa on useammalla alueella käyty muutosneuvottelut. Irtisanottujen monipuolinen osaaminen on saatava nopeasti Suomen työmarkkinoiden käyttöön, työministeri Matias Marttinen (kok.) sanoo tiedotteessa.

EGR:n tuella halutaan Marttisen mukaan varmistaa räätälöidyt palvelut myös heille, jotka eivät työllisty heti.

– Euroopan globalisaatiorahaston avulla voimme vastata paperiteollisuuden rakennemuutokseen ja varmistaa, että osaaminen ohjautuu uusille kasvualoille, mikä tukee Suomen kilpailukykyä ja elinkeinoelämän uudistumista, elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) puolestaan sanoo tiedotteessa.

Heinäkuussa UPM ilmoitti lopettavansa paperintuotannon Lappeenrannassa Kaukaan tehtaalla. Työttömäksi jää 220 ihmistä. Marraskuussa puolestaan Metsä Group ilmoitti irtisanovansa enintään 440 henkeä. Vähennykset koskevat eri paikkakuntia.

EU:N JÄSENMAA voi hakea EGR-tukea joko yhden tai useamman lähialueen toimialakohtaiseen tai yhden yrityksen tai useamman pk-yrityksen henkilöstövähennyksiin silloin, kun vähintään 200 henkilöä irtisanotaan rakennemuutoksesta johtuvista syistä.

EGR-hankkeen kokonaisbudjetista 60 prosenttia on EU:sta saatavaa rahoitusta ja kansallisesti rahoitettava osuus on 40 prosenttia. Kansallinen rahoitusosuus on kuntien omaa rahoitusta, millä ne hankkivat nykyisiä työvoimapalveluja.

Suomessa EGR-rahoitusta on hyödynnetty aiemmin erityisesti ICT-alan laajoissa irtisanomisissa, mutta myös esimerkiksi STX-telakan irtisanomisten ja Anttilan konkurssin yhteydessä.

– Hankkeiden kautta suuri osa osallistujista on löytänyt uuden työpaikan tai siirtynyt kokonaan uusille toimialoille, mikä on vahvistanut sekä yksilöiden että alueiden sopeutumista muutoksiin, tiedotteessa kerrotaan.