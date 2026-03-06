Palkittu politiikan aikakauslehti.
Kotimaa

6.3.2026 09:57 ・ Päivitetty: 6.3.2026 09:57

Susia ammuttiin jo alkuvuonna 81 – Koko kiintiö sata sutta

DEMOKRAATTI / LAURI OILINKI
Tammikuussa saatujen tulosten perusteella kerrottiin aiemmin 82 kaadetusta sudesta ja kolmesta koirasudesta.

Suden niin sanotun kiintiömetsästyksen saaliiksi on täsmentynyt 81 sutta, kertovat Riistakeskus ja Luonnonvarakeskus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Alkuvuonna metsästyksessä saaliiksi saatujen yksilöiden lajimääritykset ovat valmistuneet, ja niiden mukaan 81 suden lisäksi kaadettiin neljä koirasutta.

Aiemmin oli kerrottu tammikuussa saatujen tulosten perusteella 82 kaadetusta sudesta ja kolmesta koirasudesta.

Luonnonvarakeskus on tehnyt lajimäärityksen saaliiksi saatujen yksilöiden dna-analyysinä. Maaliskuussa valmistuu vielä analyysi, jossa saadaan selville, kuinka moni kaadetuista yksilöistä on ennestään tuttu aikaisemmin saaduista dna-näytteistä.

Yhteensä susikiintiö oli sata yksilöä. Koirasusia voidaan metsästää ympäri vuoden poikkeusluvalla, sillä koirasusi on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi.

