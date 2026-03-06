Kotimaa
6.3.2026 09:57 ・ Päivitetty: 6.3.2026 09:57
Susia ammuttiin jo alkuvuonna 81 – Koko kiintiö sata sutta
Suden niin sanotun kiintiömetsästyksen saaliiksi on täsmentynyt 81 sutta, kertovat Riistakeskus ja Luonnonvarakeskus.
Alkuvuonna metsästyksessä saaliiksi saatujen yksilöiden lajimääritykset ovat valmistuneet, ja niiden mukaan 81 suden lisäksi kaadettiin neljä koirasutta.
Aiemmin oli kerrottu tammikuussa saatujen tulosten perusteella 82 kaadetusta sudesta ja kolmesta koirasudesta.
Luonnonvarakeskus on tehnyt lajimäärityksen saaliiksi saatujen yksilöiden dna-analyysinä. Maaliskuussa valmistuu vielä analyysi, jossa saadaan selville, kuinka moni kaadetuista yksilöistä on ennestään tuttu aikaisemmin saaduista dna-näytteistä.
Yhteensä susikiintiö oli sata yksilöä. Koirasusia voidaan metsästää ympäri vuoden poikkeusluvalla, sillä koirasusi on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
19.2.2026 07:59
KHO hylkäsi suden metsästyksestä tehdyn valituksen – luonnonsuojelijat vetosivat EU-sääntöihin