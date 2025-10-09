Syyttäjä valittaa kaapelinkatkoja Eagle S:n käräjäpäätöksestä

Apulaisvaltakunnansyyttäjä hakee muutosta Helsingin käräjäoikeuden tuomioon, jolla Eagle S -aluksen aiheuttamiksi epäiltyihin merikaapelirikkoihin liittyvät syytteet jätettiin tutkimatta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Käräjäoikeus katsoi lokakuun alussa, ettei sen toimivalta ylety kansainvälisellä merialueella viime jouluna tehtyihin kaapelinkatkomisiin, vaikka teoista koituikin Suomelle vahinkoa.

Oikeuden mukaan rikosoikeudellinen toimivalta asiassa olisi aluksen lippuvaltion tai vastaajien kansallisuusvaltioiden tuomioistuimilla.

TANKKERIALUS oli raahannut ankkuriaan pohjassa liki sadan kilometrin verran, ja rikkonut vedenalaista infraa.

Viranomaisten mielestä teko kertoi vähintään rikollisesta huolimattomuudesta ja välinpitämättömyydestä, vaikkei sitä voitukaan todistaa esimerkiksi Venäjän tilaamaksi tihutyöksi.

Syyttäjä vaati Cookinsaarille rekisteröidyn Eagle S -aluksen kapteenille, yliperämiehelle ja toiselle perämiehelle vähintään kahden ja puolen vuoden vankeutta törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytetyt ovat Intian ja Georgian kansalaisia. He ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kertoi torstaina valittavansa ratkaisusta hovioikeuteen.