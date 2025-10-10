”Tällaista ei voi hyväksyä” – kansanedustaja syyttää ministeriötä tiedevastaisuudesta

Kansanedustaja Tiina Elo (vihr.) vaatii maa- ja metsätalousministeriöltä tutkittuun tietoon ja laajaan yhteisymärrykseen perustuvaa susipolitiikkaa. Ministeriö julkaisi perjantaina suden metsästyskiintiötavoitteen ja määritti samalla sudelle suotuisan suojelun tason. Demokraatti Demokraatti

Elo pitää tiedotteessaan suojelutasoa koskevaa linjausta tieteenvastaisena.

– Asiantuntija-arvioiden mukaan suotuisan suojelun minimitaso olisi noin 500 sutta. Ministeriön arvio on noin puolet tästä. Tämä tarkoittaa, että ministeri Essayahin (kd.) johdolla Orpon hallitus on valmis ottamaan merkittävän riskin siitä, että Suomen susikanta taantuu ja pidemmällä aikavälillä voi jopa kadota kokonaan, Elo sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että tulevalla kaudella myönnettäisiin luvat 65 suden tappamiseen alueellisten kiintiöiden pohjalta. Esityksen pohjana on ministeriön päätös suden suotuisan suojelun tasosta, joksi on määritetty 273 sutta.

– Suomen susikanta on pitkään ollut hyvin pieni, ja susi on Suomessa edelleen erittäin uhanalainen. Nyt kun kanta on elpynyt, sitä ei pidä heti lähteä heikentämään. Suden metsästystä ei voi aloittaa ennen kuin susikanta sen kestää, eli on aidosti suotuisalla suojelutasolla, ja hoitosuunnitelma on päivitetty.

– Jos metsästys nyt aloitetaan, on erittäin suuri riski, että metsästyksen alettua susi uhanalaistuu entisestään ja metsästys joudutaan pian lopettamaan, Elo korostaa.

ELON MUKAAN Suomen susikannan selviämisen kannalta yksi keskeinen haaste on, että kanta on jakautunut erillisiin populaatioihin, jotka eivät sekoitu. Tämä eriytyminen on haaste etenkin geneettisen monimuotoisuuden kannalta, mutta sitä ei ole suotuisan suojelutason viitearvossa riittävästi huomioitu.

– Ministeriön väite siitä, että Suomen susipopulaatiot ovat kiinteästi yhteydessä sekä Venäjän että Skandinavian populaatioihin vahvasti liioiteltu. Uhanalaisen lajin suojelu ja varsinkin sen metsästäminen on asia, jonka täytyy perustua tosiasioille ja parhaaseen tieteelliseen tietoon.

– Suden suotuisan suojelutason määrittämiseksi oli käynnissä jo aiemmin prosessi, joka keskeytyi siihen, että tosiasioita ei haluttu myöntää. Nyt on poliittisin perustein tehty suojelua heikentävä päätös. Tällaista ei voi hyväksyä.

Ennen metsästyksen aloittamista tarvitaan Elon mukaan päivitetty susikannan hoitosuunnitelma, kuten karhulle on tehty. Siinä on huomioitava laajasti myös muut keinot suden ja ihmisen toimivan rinnakkaiselon edistämiseksi ihmisten huolet huomioiden.

– Jo nyt vahinkoa ja häiriöitä aiheuttaviin yksilöihin voidaan puuttua karkoituksilla ja metsästyksen mahdollistavilla poikkeusluvilla, joiden myöntämistä on helpotettu.