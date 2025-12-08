Palkittu politiikan aikakauslehti.
8.12.2025

Tampereen Työväen Teatterin legenda Eila Roine on kuollut

LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Teatterineuvos Eila Roine on kuollut 94-vuotiaana.

Demokraatti

Demokraatti

Roine ehti työskennellä Tampereen Työväen Teatterissa yli 45 vuotta.

Roine tunnetaan paitsi näyttämöltä myös televisiosta. Tampereen Työväen Teatterissa hänen töitään olivat muun muassa Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -näyttämösovitusten Elina (1961-1963) ja Alma (1977).

Televisiossa Eila Roine nousi koko kansan tuntemaksi sarjasta Heikki ja Kaija. Rintamäkeläisissä Roine oli Helmi Honkonen. Vuodesta 1997 alkaen hän juonsi Yle TV2:n Pikku Kakkosta aina vuoteen 2013 asti.

Roineelle on myönnetty muun muassa Pro Finlandia -mitali (2006), teatterineuvoksen arvonimi (1995), Tampereen yliopiston teatteritaiteen kunniatohtorin arvonimi (2018) sekä lukuisia valtakunnallisia ja pirkanmaalaisia tunnustuksia, kuten Pirkanmaan kulttuurirahaston palkinto (1991), Tampereen palkinto (2009) ja Elämäntyö-Venla (2018).

Roine avioitui vuonna 1955 Tampereen Työväen Teatterin ohjaaja ja näyttelijä Vili Auvisen kanssa, jonka kanssa hän oli naimisissa Auvisen kuolemaan saakka vuoteen 1996. Aviopari sai kaksi lasta. Tommi ja Janne Auvinen ovat kumpikin teatterintekijöitä.

