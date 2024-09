Tavio: “SDP on tehnyt tästä elämää suuremman kysymyksen”

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) pääsi pääluokkansa budjettikeskustelussa selventämään eduskunnalle Ukrainan tasa-arvoliittoumaa koskenutta päätöstään. Demokraatti Demokraatti

Virkamieslähteiden mukaan Suomi jäi liittouman ulkopuolelle, koska Tavio ei voinut hyväksyä, että liittouman puitteissa olisi tuettu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä.

– Presidentti Urho Kekkonen sanoi joskus siihen, että jos jomman kumman pitää olla rempallaan ulko- tai sisäpolitiikan, niin olkoon sitten sisäpolitiikkaa. Hän tarkoitti, että ulkopolitiikka ei saa missään nimessä olla rempallaan. Jos ei nyt rempaallaan, niin ainakin sekavuutta on viime viikkoina syntynyt, keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen kiteytti käytyä keskustelua.

ISO kysymys salissa oli tasa-arvoliittouman kohtalo. Tavion ratkaisua käsitellään vielä hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa, johon myös tasavallan presidentti osallistuu (tp-utva).

– Suomen ulkopolitiikassa on ollut kristallinkirkas linja, että Ukrainaa tuetaan laajasti. Ja samalla myös se, että tyttöjen, naisten ja vähemmistöjen oikeuksia puolustetaan. Nyt näihin molempiin on tullut rikkoma, jonka te olette päätöksellänne tehnyt ministeri Tavio, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi.

Lindtman jatkoi lainaamalla Helsingin Sanomien uutista, jossa Tavio kertoi, ettei aio päätöstään pyörtää.

– Sen lisäksi toteatte, että tämä teidän päätös olla menemättä mukaan on hallituksen linjan mukainen. Tämä on täysin päinvastoin kuin pääministeri tässä salissa tiistaina sanoi. Hän sanoi, että hallituksen linjan mukaista olisi ollut mennä tähän liittoumaan.

EDUSKUNNAN ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman (kok.) muistutti puheenvuorossaan, että hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittiset selonteot linjaavat, että Suomi edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia ja jatkaa pitkän aikavälin ihmisoikeuspoliittista linjaansa muun muassa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustamiseksi.

– Uskon, että ministeri myös omassa puheenvuorossaan vahvistaa, että koko hallitus on tähän selontekojen linjauksiin yhteisesti sitoutunut, Vikman sanoi.

Myös Vikman nosti esiin tulevan tp-utvan kokouksen.

– Meillähän on tieto, että sen käsittely tp-utvassa on vielä edessä. Toivon, että siihen annetaan hallitukselle työrauha ja odotetaan se käsittely.

ULKOASIANVALIOKUNNAN puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.) kutsui erikoiseksi tilannetta, jossa hallituksen linja vaihtelee riippuen siitä kuka ministeri täysistunnossa on kulloinkin äänessä.

Kiljunen vastasi myös kansanedustaja Päivi Räsäselle (kd.), joka väitti “sateenkaari-ideologiaksi” kutsumansa ajattelun jakavan kansaa Ukrainassa ja mahdollisesti antavan jalansijaa Venäjän toiminnalle.

– Tämä viitekehys on hyvin erikoinen. Ne maat, jotka ovat tähän allianssiin tulleet mukaan ovat Pohjoismaat, Yhdysvallat, Saksa, Iso-Britannia ja Viro. Tämä on kutsuttu kokoon Ukrainan ja YK:n naisjärjestön toimesta. Nyt näyttää pahalta, että Suomi ei ole siinä mukana. Olemalla siinä mukana, vahvistamme sitä linjaa missä Ukraina haluaa olla tasa-arvokysymyksissä, Kiljunen sanoi.

– Se ei ole Venäjän linja arvoisa edustaja Räsänen. Venäjän Izvestijassa nimenomaan lukee päinvastoin tällä hetkellä. Näyttää, että Tavion linja vastaa sitä heidän näkemystään, jossa nimenomaan seksuaalivähemmistöjen järjestöt on lueteltu äärijärjestöiksi ja ne on maassa kielletty.

MINISTERI Tavio sivuutti puheenvuorossaan pääosan salissa esitetyistä kysymyksistä.

– En ymmärrä miksi oppositio yrittää keikuttaa venettä, miksi te signaloitte, että tuessamme olisi jotakin moitittavaa. Ei ole, Tavio aloitti.

Hän tähdensi Suomen tukevan Ukrainaa ennen muuta aseavulla, mutta auttavan sen lisäksi heikoimpia, naisia, vanhuksia, vammaisia ja osallistuvan jälleenrakennukseen.

– SDP on tehnyt tästä elämää suuremman kysymyksen.

– Te viette tätä otsikoihin senkin uhalla, että Venäjän propaganda siihen kyllä tarttuu, mitä te viestitte, Tavio sanoi.

Hän totesi, että suurin osa EU-maista ei ole aloitteessa mukana.

– Meillä on hallitusohjelmassa määritelty kehitysyhteistyön painopisteiksi naiset ja tytöt, koulutus ja ilmasto. Meillä on aina ihmisoikeusperusteinen ulkopolitiikka kuten on todettu. Kyse on sinänsä painopistevalinnasta, koska hallitusohjelmassa on painopisteet määritelty.