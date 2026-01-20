Terapeutti-Ville Ylellä: Eduskunnan pikkujouluissa oli ahdistelua

Kansanedustaja Ville Merisen (sd.) mukaan hänelle on kerrottu, että eduskunnan pikkujouluissa useampi ihminen olisi ahdistellut eduskunta-avustajaa. Tiistaina Merinen keskustelee eduskunnan johdon kanssa asiasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Merinen kertoi avustajahavainnoistaan maanantaina Ylen A-studiossa.

Joulun alla tapahtunutta voi Merisen mukaan kutsua seksuaaliseksi ahdisteluksi.

- Kyllä se on, jos baarin lattialla menee kiinni kysymättä toiseen, Meriläinen sanoi A-studiossa.

Merisen mukaan hänelle on kerrottu myös monista muista häirintätapauksista eduskunnassa.

- Siellä on huomattavissa määrin huutamista, juoksuttamista, sellaista mikä ei minun mielestäni kuulu työelämään, Merinen sanoi A-studiossa.

Merinen on kertonut tapaavansa nyt eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) ja vs. pääsihteeri Mikael Koillisen ja keskustelevansa heidän kanssaan epäillyistä häirintätapauksista. Tapaaminen järjestyy tänään.

Myös eduskuntaryhmät aikovat selvittää avustajien työoloja.

Iltalehden mukaan kokoomuksen ryhmäkanslia on jo lähettänyt kokoomusavustajille asiaa koskevan kyselyn ja mahdollisista jatkotoimista päätetään myöhemmin.

Oppositiopuolue SDP on teettämässä asiasta ulkopuolisen selvityksen omassa ryhmässään.

STT kysyi myös muilta eduskuntaryhmiltä, miten niissä käsitellään asiaa. Moni ryhmistä aikoo tehdä ylimääräisen kyselyn, jota eduskunnan hallinto tarjoaa. Kyselyyn osallistumisesta kertoivat perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja vihreät.

EDUSKUNTAKIN on ilmoittanut teettävänsä kyselyn epäasiallisesta kohtelusta niille kansanedustajien avustajille, jotka työskentelevät eduskunnan kansliassa. Heitä on noin 40.

Tätä samaa kyselyä tarjotaan myös kaikkien eduskuntaryhmien käyttöön.

- Ryhmässämme on toimivat prosessit työtyytyväisyyden seurantaan, ja epäkohtiin puututaan, jos niitä havaitaan. Lisäksi meillä toteutetaan eduskunnan hallinnon suosittama ylimääräinen kysely tästä aihepiiristä, viestitti perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä.

KESKUSTA ei ole vielä käynyt eduskunnan tarjoamasta kyselystä keskustelua, mutta ryhmäjohtaja Antti Kurvisen mukaan kysely ”kuulostaa järkevältä”. Henkilöstön kanssa on käyty keskustelua sen jälkeen, kun häirintätapauksista uutisoitiin.

- Epäasiallista käytöstä tai häirintää avustajia kohtaan ei ole ilmennyt eduskuntaryhmässä aiemmin tai nyt, hän sanoi.

RKP:n Otto Andersson kertoo, että ryhmä keskustelee häirinnästä laajemmin heti istuntokauden alettua. Hänen mukaansa tällä vaalikaudella ryhmäkanslia ei ole tuonut ryhmäjohdolle käsiteltäväksi eduskunnassa sattuneita epäasiallisen käytöksen tapauksia.

Kristillisdemokraattien tuorein henkilöstöbarometri on viime vuoden toukokuulta, ja siinä ei ryhmäjohtaja Peter Östmanin mukaan tullut esille häirintää tai ahdistelua.

STT ei tavoittanut vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaa maanantaina.

Teksti: STT / Saila Kiuttu