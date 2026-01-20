Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

20.1.2026 05:01 ・ Päivitetty: 20.1.2026 05:09

Terapeutti-Ville Ylellä: Eduskunnan pikkujouluissa oli ahdistelua

iStock

Kansanedustaja Ville Merisen (sd.) mukaan hänelle on kerrottu, että eduskunnan pikkujouluissa useampi ihminen olisi ahdistellut eduskunta-avustajaa. Tiistaina Merinen keskustelee eduskunnan johdon kanssa asiasta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Merinen kertoi avustajahavainnoistaan maanantaina Ylen A-studiossa.

Joulun alla tapahtunutta voi Merisen mukaan kutsua seksuaaliseksi ahdisteluksi.

- Kyllä se on, jos baarin lattialla menee kiinni kysymättä toiseen, Meriläinen sanoi A-studiossa.

Merisen mukaan hänelle on kerrottu myös monista muista häirintätapauksista eduskunnassa.

- Siellä on huomattavissa määrin huutamista, juoksuttamista, sellaista mikä ei minun mielestäni kuulu työelämään, Merinen sanoi A-studiossa.

AVUSTAJIEN epäasiallinen kohtelu nousi esille sen jälkeen, kun Terapeutti-Villenä tunnettu Merinen kertoi Ylen dokumentissa ja myöhemmin Instagramissa, että hänelle on kerrottu kansanedustajien avustajiin kohdistuvasta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä.

Lisää aiheesta

Ville Merinen paljasti oikean ongelman – mutta vastuullinen poliitikko ei katoa somepiiloon
Näin eduskunta reagoi häirintäkohuun – kysely avustajille

Merinen on kertonut tapaavansa nyt eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) ja vs. pääsihteeri Mikael Koillisen ja keskustelevansa heidän kanssaan epäillyistä häirintätapauksista. Tapaaminen järjestyy tänään.

Myös eduskuntaryhmät aikovat selvittää avustajien työoloja.

Iltalehden mukaan kokoomuksen ryhmäkanslia on jo lähettänyt kokoomusavustajille asiaa koskevan kyselyn ja mahdollisista jatkotoimista päätetään myöhemmin.

Oppositiopuolue SDP on teettämässä asiasta ulkopuolisen selvityksen omassa ryhmässään.

STT kysyi myös muilta eduskuntaryhmiltä, miten niissä käsitellään asiaa. Moni ryhmistä aikoo tehdä ylimääräisen kyselyn, jota eduskunnan hallinto tarjoaa. Kyselyyn osallistumisesta kertoivat perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja vihreät.

EDUSKUNTAKIN on ilmoittanut teettävänsä kyselyn epäasiallisesta kohtelusta niille kansanedustajien avustajille, jotka työskentelevät eduskunnan kansliassa. Heitä on noin 40.

Tätä samaa kyselyä tarjotaan myös kaikkien eduskuntaryhmien käyttöön.

- Ryhmässämme on toimivat prosessit työtyytyväisyyden seurantaan, ja epäkohtiin puututaan, jos niitä havaitaan. Lisäksi meillä toteutetaan eduskunnan hallinnon suosittama ylimääräinen kysely tästä aihepiiristä, viestitti perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä.

KESKUSTA ei ole vielä käynyt eduskunnan tarjoamasta kyselystä keskustelua, mutta ryhmäjohtaja Antti Kurvisen mukaan kysely ”kuulostaa järkevältä”. Henkilöstön kanssa on käyty keskustelua sen jälkeen, kun häirintätapauksista uutisoitiin.

- Epäasiallista käytöstä tai häirintää avustajia kohtaan ei ole ilmennyt eduskuntaryhmässä aiemmin tai nyt, hän sanoi.

RKP:n Otto Andersson kertoo, että ryhmä keskustelee häirinnästä laajemmin heti istuntokauden alettua. Hänen mukaansa tällä vaalikaudella ryhmäkanslia ei ole tuonut ryhmäjohdolle käsiteltäväksi eduskunnassa sattuneita epäasiallisen käytöksen tapauksia.

Kristillisdemokraattien tuorein henkilöstöbarometri on viime vuoden toukokuulta, ja siinä ei ryhmäjohtaja Peter Östmanin mukaan tullut esille häirintää tai ahdistelua.

STT ei tavoittanut vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaa maanantaina.

Teksti: STT / Saila Kiuttu

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Toimituksen kommentit

16.1.2026 11:30

Ville Merinen paljasti oikean ongelman – mutta vastuullinen poliitikko ei katoa somepiiloon

Politiikka

15.1.2026 14:39

Näin eduskunta reagoi häirintäkohuun – kysely avustajille

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
20.1.2026
Grönlanti kiristää Nato-maiden hermoja – ”Ei tällaista olisi voinut edes kuvitella””
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
19.1.2026
Arvio: Oasis-kirja yhdistelee fanikirjaa, tuplaelämäkertaa ja selitysteosta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU