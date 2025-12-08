Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

8.12.2025 07:25 ・ Päivitetty: 8.12.2025 07:25

Thaimaan ja Kambozdhan taistelut leimahtivat uudelleen – Syynä molempien mukaan rajakuolemat

AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT
Thaimaalaisia sotilaita ja poliiseja Kambozdhan miinoitetulla rajalla marraskuussa.

Kaakkois-Aasiassa Thaimaan ja Kambodzhan välinen rajaselkkaus on kärjistynyt jälleen yhteenotoiksi. Kumpikin osapuoli syyttää toista tuoreista taisteluista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Thaimaan asevoimat kertoi maanantaina, että se on tehnyt ilmaiskuja sotilaskohteisiin useilla alueilla Kambodzhassa.

Thaimaan asevoimien tiedottajan mukaan Thaimaa on alkanut käyttää lentokoneita sotilaskohteisiin iskemiseen useammalla alueella Kambodzhassa. Tiedottajan mukaan tarkoitus on estää kambodzhalaisten joukkojen hyökkäykset.

Thaimaan asevoimat syyttää kambodzhalaisten sotilaiden ampuneen varhain maanantaina kohti thaimaalaisjoukkoja Ubon Ratchathanin maakunnassa. Asevoimien mukaan yksi sotilas sai surmansa ja neljä haavoittui.

Kambodzhan puolustusministeriön edustaja puolestaan sanoo, että thaimaalaiset sotilaat olivat hyökänneet kambodzhalaisjoukkoja vastaan maiden välisellä raja-alueella.

KONFLIKTI puhkesi Thaimaan ja Kambodzhan välille viime kesänä. Yhteenotoissa ehti kuolla yli 40 ihmistä ja noin 300 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa, ennen kuin aselepo saatiin solmittua maiden välillä lokakuun lopulla.

Thaimaa ilmoitti kuitenkin marraskuussa keskeyttävänsä rauhansopimuksen täytäntöönpanon, kun sen sotilaita haavoittui maamiinojen takia.

Lisää aiheesta

Thaimaan ja Kambodzhan rauhansopimus jämähti – syyksi ilmoitettiin miinat

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli ollut mukana välittämässä aselepoa maiden välille. Trump myös allekirjoitti rauhansopimuksen Thaimaan ja Kambodzhan pääministerien lisäksi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Ulkomaat

10.11.2025 10:35

Thaimaan ja Kambodzhan rauhansopimus jämähti – syyksi ilmoitettiin miinat

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Iisakki Kiemunki

Kolumnit
8.12.2025
Tuttu kokoomuslainen sai pohtimaan: halutaanko juhlia kultaa vai puhdasta kusinäytettä?
Lue lisää

Markus Leikola

Kirjallisuus
7.12.2025
Markus Leikola: Tällaisen kuvan kirjat ja kuunnelma antavat Sanna Marinista - mutta mihin niistä uskoisi?
Lue lisää

Petri Korhonen

Pääkirjoitukset
5.12.2025
Pienen maan pitää muistaa isojen tekemät vääryydet – muttei piehtaroida niissä
Lue lisää

Rane Aunimo

D-kasvo
6.12.2025
Reserviläisaktiivi, Jussi-palkittu Jari Olavi Rantala oli vuoden työttömänä – ”Mitä puolustaa, jos kulttuuri näivettyy?”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU