Thaimaan ja Kambozdhan taistelut leimahtivat uudelleen – Syynä molempien mukaan rajakuolemat

Kaakkois-Aasiassa Thaimaan ja Kambodzhan välinen rajaselkkaus on kärjistynyt jälleen yhteenotoiksi. Kumpikin osapuoli syyttää toista tuoreista taisteluista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Thaimaan asevoimat kertoi maanantaina, että se on tehnyt ilmaiskuja sotilaskohteisiin useilla alueilla Kambodzhassa.

Thaimaan asevoimien tiedottajan mukaan Thaimaa on alkanut käyttää lentokoneita sotilaskohteisiin iskemiseen useammalla alueella Kambodzhassa. Tiedottajan mukaan tarkoitus on estää kambodzhalaisten joukkojen hyökkäykset.

Thaimaan asevoimat syyttää kambodzhalaisten sotilaiden ampuneen varhain maanantaina kohti thaimaalaisjoukkoja Ubon Ratchathanin maakunnassa. Asevoimien mukaan yksi sotilas sai surmansa ja neljä haavoittui.

Kambodzhan puolustusministeriön edustaja puolestaan sanoo, että thaimaalaiset sotilaat olivat hyökänneet kambodzhalaisjoukkoja vastaan maiden välisellä raja-alueella.

KONFLIKTI puhkesi Thaimaan ja Kambodzhan välille viime kesänä. Yhteenotoissa ehti kuolla yli 40 ihmistä ja noin 300 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa, ennen kuin aselepo saatiin solmittua maiden välillä lokakuun lopulla.

Thaimaa ilmoitti kuitenkin marraskuussa keskeyttävänsä rauhansopimuksen täytäntöönpanon, kun sen sotilaita haavoittui maamiinojen takia. Lisää aiheesta Thaimaan ja Kambodzhan rauhansopimus jämähti – syyksi ilmoitettiin miinat

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli ollut mukana välittämässä aselepoa maiden välille. Trump myös allekirjoitti rauhansopimuksen Thaimaan ja Kambodzhan pääministerien lisäksi.