Tiedepaneeleista kohu – nyt reagoi Anders Adlercreutz

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz toteaa puheisiin tiedepaneelien yhdistämisistä, että ei kommentoi huhuja tai keskeneräisiä asioita. Johannes Ijäs Demokraatti

– Mutta on selvä, että ilmastopaneeli tekee keskeisen tärkeää työtä, tekstiviestitse tavoitettu Adlercreutz sanoo.

Hän muistuttaa, että Suomella on velvoitteita niin ilmaston kun biodiversiteetin suojelemiseen ja on selvä, että ne ovat myös keskeisiä strategisia tavoitteita.

– Niillä on niin taloudellisia kuin turvallisuuteen liittyviä ulottuvuuksia. Jotta niiden saavuttaminen olisi mahdollista on tärkeä, että meillä on käytettävissämme hyvää tieteellistä näkemystä ja dataa sen työn tueksi.

Adlercreutz sanoo myös, että se, miten työ organisoidaan, ”ei sinänsä ole itseisarvo”.

– Varmaan voi pohtia monta eri tapaa tehdä se, mutta oleellista on, että meillä päättäjillä on käytössämme hyvää, riippumatonta tietoa päätöstemme pohjaksi, hän linjaa.

Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että hallitus suunnittelee neljän eri tiedepaneelinsa yhdistämistä yhdeksi paneeliksi valtioneuvoston kanslian alaisuuteen.

Kyseiset neljä paneelia ovat ilmastopaneeli, luontopaneeli, kestävyyspaneeli sekä metsäbiotalouden tiedepaneeli.

ASIA on herättänyt kovaa kritiikkiä oppositiosta.

Esimerkiksi ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Marko Asell (sd.) pitää suunnitelmaa huonona uutisena tiedepohjaiselle päätöksenteolle.

– Yhdistäminen voi tarkoittaa ilmasto- ja luontopaneelien heikentämistä ja on vaikea nähdä, miten yhdistäminen vahvistaisi niitä, Asell totesi tiedotteessaan.

Kansanedustaja Mai Kivelä (vas.) puolestaan kutsuu hallituksen päätöstä radikaaliksi, ja jälleen yhdeksi osoitukseksi luontovihamielisestä ja tiedevastaisesta politiikasta.

– Hallituksen suunnitelma heikentäisi tieteellisen tiedon tuottamista poliittisen päätöksenteon tueksi. Tämä on äärimmäisen harkitsematonta tilanteessa, jossa Suomi tarvitsee merkittäviä lisätoimia vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen sekä vuoden 2030 luontokatotavoitteen saavuttamiseksi, vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen lausuu tiedotteessaan.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta taasen kysyi omassa tiedotteessaan pääministeri Petteri Orpolta, ”ettehän ole valitsemassa ilmastopolitiikassa Trumpin tietä?”.

– Hallitus kun näyttää pyrkivän vähentämään tutkitun tiedon määrää päätöksentekonsa tukena ja sulkemaan korvansa asiantuntijoita ja tutkijoita, vaikka kuinka muuta väittäisivät, Virta totesi.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo sanoi tänään, että asian taustalla on vasta valtioneuvoston kanslian tilaama selvitys siitä, miten voidaan parantaa tai tehostaa paneelien toimintaa.

– Yhtään poliittista päätöstä tai linjausta ei ole tehty. Itsekään en ole edes nähnyt vielä tätä esitystä ja aion siihen tutustua. Meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on riippumaton, tieteellinen arvio meidän politiikkaamme tueksi. Luonto- ja ilmastopolitiikka ovat ehdottomasti sellaisia, jossa sitä tarvitaan, Orpo paalutti.