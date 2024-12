Toivottavasti Krista Kiurun pahoinpitelyn motiivi ei ollut poliittinen

SDP:n kansanedustajan Krista Kiurun pahoinpitely julkisella paikalla Helsingissä on tuomittu laajasti poliitikkojen keskuudessa presidenttiä, pääministeriä ja miltei eduskunnan ylintä johtoa myöten. Rane Aunimo Demokraatti

Hyökkäys vaikuttaa jo ensitiedoin käsittämättömältä: tuntematon mies lyö Kiurua nyrkillä naamaan, kun kansanedustaja on hakemassa lastaan päiväkodista.

Kello on noin neljä iltapäivällä ja tapahtumaympäristönä kaikkien helsinkiläisten tuntema puisto.

Väkivalta on aina tuomittavaa ja kauheaa. Se että iskun kohteena oli nainen ja vieläpä pienen lapsen äiti lisää monen kokemaa järkytystä.

TUNTUU hirveältä ajatukselta, että näin suoran hyökkäyksen motiivi olisi nimenomaan poliittinen. Esimerkiksi se, että Kiuru on julkisuudesta tuttu nainen, demari ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, joka on ollut runsaasti otsikoissa viime aikoina.

Tätä emme kuitenkaan vielä tiedä. On mahdollista, että miehen motiivi oli jokin muu. Ehkä Kiurun lyöjä ei edes tuntenut kansanedustajaa.

Toistaiseksi kaikki on arvailua, mutta poliisi tiedotti lauantaina iltapäivällä tavoittaneensa pahoinpitelystä epäillyn miehen. Helsingin Sanomat ehti jo uutisoida, että tutkinnanjohtajan mukaan epäillyllä on ”poliisin tietojen mukaan entisyyttä vastaavan tyyppisistä teoista.” Tiedossa ei kuitenkaan vielä ole, onko epäilty ymmärtänyt, kenen kimppuun on puistossa käynyt.

Tapaus ei ole täysin ainutkertainen mutta edelleen harvinainen. Eduskunnan turvallisuusjohtajan mukaan kansanedustajien on edelleen turvallista liikkua julkisilla paikoilla Suomessa.

Toivoa sopii, että näin todella on ainakin tulevaisuudessa. Toivoa sopii, että Kiuru on kunnossa. Sellaista Suomea emme kaipaa, jossa poliitikko joutuu pelkäämään ammattinsa vuoksi.