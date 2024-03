Trump rajoittaisi aborttioikeutta, Biden täysin eri linjoilla

Yhdysvalloissa republikaanien todennäköinen presidenttiehdokas, ex-presidentti Donald Trump on ottanut kantaa aborttioikeuteen Fox-kanavalla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump kertoo kannattavansa aborttioikeuden rajaamista, kun raskaudesta on kulunut tietty määrä viikkoja. Hän ei tarkentanut, mikä tämä viikkomäärä on. New York Times kertoi helmikuussa, että Trump olisi sanonut sisäpiirilleen viikkomäärän olevan 16. Kielto ei lähteiden mukaan koskisi raskauksia, jotka ovat saaneet alkunsa insestistä tai raiskauksesta, tai jos äidin henki on vaarassa.

Trumpin on määrä kertoa kannastaan lähiviikkojen aikana.

Aborttioikeudesta on tulossa yksi kiistellyimmistä aiheista marraskuun presidentinvaaleissa. Trump on vältellyt asian kommentoimista, jotta hän ei vieraannuttaisi puolueen konservatiivisiiven äänestäjiä.

Istuva presidentti, demokraattien tuleva presidenttiehdokas Joe Biden on sanonut, että hän haluaa palauttaa maahan laajan aborttioikeuden, joka kumottiin korkeimman oikeuden päätöksellä kesällä vuonna 2022.

Trump puolestaan sanoi Foxilla, että hän on ylpeä korkeimman oikeuden päätöksestä. Oikeudessa istuu kolme Trumpin presidenttikaudellaan nimittämää tuomaria.

Korkeimman oikeuden vuoden 2022 päätös teki mahdolliseksi sen, että osavaltiot voivat itse määritellä omat aborttilakinsa. Jotkut osavaltioista ovat kieltäneet abortit lähes kokonaan, kun toiset taasen ovat laajentaneet aborttioikeutta, kuten Maryland.

Biden taustajoukkoineen on toistuvasti vedonnut siihen, että kyselytutkimukset aiheesta antavat osviittaa, että suurin osa yhdysvaltalaisista on liittovaltiotason aborttikieltoja vastaan.