Trump Ukrainasta: ”En ole tyytyväinen mihinkään, mikä liittyy tuohon sotaan”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän ole tyytyväinen tilanteeseen Ukrainassa. Trump esitti kommenttinsa vastauksena, kun häneltä kysyttiin Venäjän varhain sunnuntaina Ukrainaan tekemästä laajasta ilmaiskusta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- En ole innoissani siitä, mitä siellä tapahtuu, Trump sanoi toimittajille uutiskanava CNN:n mukaan.

- Uskon, että saamme asian ratkaistua. Mutta en ole tyytyväinen heihin. En ole tyytyväinen mihinkään, mikä liittyy tuohon sotaan.

Trump sanoi myös, että hän aikoo puhua Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa hyvin pian.

- Parin seuraavan päivän aikana, Trump tarkensi.

Yhdysvaltalaispresidentti antoi lisäksi ymmärtää, että eurooppalaisia johtajia olisi tulossa vierailulle Valkoiseen taloon alkuviikosta.

- Tietyt eurooppalaiset johtajat tulevat maahamme maanantaina tai tiistaina, Trump sanoi toimittajille astuttuaan ulos Yhdysvaltain presidentin Air Force One -lentokoneesta.

VENÄJÄ teki sunnuntain vastaisena yönä tähän asti mittavimman ilmaiskunsa Ukrainaan yli kolme vuotta kestäneen hyökkäyssotansa aikana.

Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski maahan yön aikana yli 800 lennokilla ja yli kymmenellä ohjuksella. Ilmavoimien mukaan valtaosa lennokeista saatiin pudotettua.

Iskuissa sai surmansa ainakin neljä ihmistä.

Lisäksi Kiovassa valtioneuvoston rakennuksen katto ja yläkerrokset vaurioituivat, maan pääministeri Julija Svyrydenko vahvisti sunnuntaiaamuna.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi iskujen aiheuttaneen tuhoja lisäksi ainakin Zaporizhzhjassa, Kryvyi Rihissä, Odessassa, Sumyn alueella sekä Tshernihivin alueella.

TRUMP sanoi aiemmin sunnuntaina, että hän on valmis asettamaan Venäjälle uusia talouspakotteita, kun häneltä kysyttiin asiasta. Hän ei kuitenkaan täsmentänyt kommenttejaan tämän enempää.

Ukrainan presidentti Zelenskyi ja Euroopan johtajat ovat vaatineet Venäjälle uusia pakotteita jo pitkään. Trump uhkasi Venäjää pakotteilla jo aiemmin, mutta ei lopulta asettanut niitä ilmoittamansa määräajan päätyttyä.

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent antoi niin ikään sunnuntaina ymmärtää, että Yhdysvallat olisi valmis lisäpakotteisiin. Uutiskanava NBC Newsin Meet the Press -ohjelmassa esiintynyt Bessent sanoi Yhdysvaltojen olevan valmis yhteistyössä Euroopan maiden kanssa asettamaan toissijaisia pakotteita, jotka iskisivät Venäjältä öljyä ostaviin maihin.