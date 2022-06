Tue Putinia – aja korttelirallia!

Polttoaineiden veronalennus on helppo keino, jos haluamme viedä rahat niin autoilijoilta kuin autottomiltakin – ja tukea Vladimir Putinia lisää. Petri Korhonen Demokraatti

Millä ajat, jos bensa maksaa kolme euroa litra?

Se hetki ei nimittäin ole kovin kaukana. Olen kuullut semiviisaiden energia-asiantuntijoiden ennustavan, että ensi keväänä litrahinnat voivat olla euronkin korkeampia kuin nyt.

Pitäisikö liikkumisen kallistumista kompensoida henkilöautoilijoille ja rahtareille? Kyllä, ehdottomasti. Kun elämisen hinta nousee, hallituksen pitää etsiä keinoja joilla etenkin pienituloisten perheiden rahanmenoa lievennetään.

Pelkkä polttoaineiden verotuksen yleinen alentaminen ei vain nyt ole siihen hyvä ratkaisu, kuten kokeneet ekonomistit perustelivat tässä Yleisradion haastattelussa.

Ukrainan sota nostaa raakaöljyn hintaa jatkuvasti, samoin yleinen kaoottinen markkinatilanne.

Yleinen veronalennus valuisi ensimmäisenä öljy-yhtiöiden ja jakeluketjujen kassaan – ja olisi ikävä kyllä kuin housuihinsa kusemista pakkasella.

Vaikka veroja alennettaisiin kuinka paljon tahansa, maksaisimme parin kuukauden kuluttua joka tapauksessa bensasta enemmän kuin nyt.

Samoin bensa-ale tekisi valtavan loven valtion varoihin. Kun Suomi rahoittaa muutenkin menojaan järkyttävällä lainanotolla, yhtään lisämiljardia ei siihen korkokuluiltaan kasvavaan pottiin enää tarvita. Kansalainen maksaisi alennuksista äkkiä lisää muina veroina ja hintojennousuna.

Toinen syy karsastaa veroalea on turvallisuuspolitiikka. Esimerkiksi Neste on luvannut lopettaa kesällä öljyjalosteiden tuonnin Venäjältä, mutta osa Suomessa myytävistä liikennepolttoaineista on vastedeskin tehty venäläisen ja länsiöljyjen sekoituksista.

Kaikkien polttoaineketjujen on nimittäin hyvin vaikea varmistaa myyntituotteidensa alkuperää. Suurtuottajat hyväksyvät yhä valmistuseriensä jatkeeksi jonkin verran venäläisöljyä, jos se on nimellisesti kiertynyt tänne muualta, Venäjää tukevien maiden kautta.

Jos jatkamme bensa- ja dieselautoilua samalla tavalla kuin nyt, parannamme Vladimir Putinin mahdollisuuksia käydä valloitussotiaan.

Siksi turhan polttoaineenkulutuksen vähentäminen on hyvin isänmaallinen teko – vaikkei autoilusta identiteettikysymyksen tehnyt leijonariipusväki tätä haluakaan myöntää.

Yhdysvalloissa painettiin toisen maailmansodan aikana julisteita, joissa yksinautoilijan sanottiin tuhlaavan liittoutuneiden energiavarantoja eli kuskaavan Hitleriä.

Nyt päämäärätön bensanpoltto pelkästään ajankuluksi tai tylsyyttään on kuin autoiluttaisi Putinia.

Ikävä kyllä fossiiliset liikennepolttoaineet eivät ikinä enää palaa ”halvoiksi”. Tai kyllä, nykyhinta tuntuu halvalta, kun muistelemme sitä parin vuoden päästä.

Ilmastokriisin torjuminen ja siirtymä kohti sähköistettyä liikennettä eivät ole Suomen nykyhallituksen keksintöä, vaan maailmanlaajuinen trendi.

Mitä Suomi sitten voisi tehdä tielläliikkujien auttamiseksi? Ei juuri mitään nopeasti, mutta yksittäisiä pieniä keinoja on pian kokeiltavana.

Jakeluvelvoitetta voi säädellä. Samoin voimme alentaa koko yhteiskunnalle tarpeellisten kuljetusten kuluja, esimerkiksi ammattidieselin hinnan kautta. Tai lisätä työmatkakulujen verovähennysoikeuksia niille ihmisille, joiden töihinpääsy on kiinni yksityisautosta.

Voimme myös kannustaa sähköautoiluun alan turhia maksuja poistamalla. Aina voi lisäksi helpottaa niitä maaseudun pellepelottomia, jotka haluavat keittää itse oman biodieselinsä. Ja tukea lisää vanhojen autojen muuttamista etanolikäyttöisiksi.

Suurin osa näistä olisi lähinnä symbolisia eleitä, mutta toisaalta autoilukeskustelu on täynnä symboliikkaa.

Jo nyt suurin bensakeskustelun huuto on noussut elämäntapa-asioista. Onko muu kuin työmatka-autoilu sellainen perusoikeus, jota valtion pitäisi erityisesti rahoittaa?

Jokaisella ihmisellä on oma käsityksensä siitä, mikä on turhaa ja mikä tarpeellista autoilua.

Turhuudessakin on eroja.

Kortteliralli, torin ympäri kiertäminen joko autoilla tai traktoreilla on pienten paikkakuntien nuorten ikiaikaisia itsenäistymisriittejä. Jyväskylässä suurajojen katsominen pikataipaleiden varrella on monelle sukupolvelle rakas perinne. Museoikäisten harrasteajoneuvojen entisöinti ja käyttö on tärkeää teollisen kulttuuriperinnön säilyttämistä.

Jos joku haluaa vastedeskin maksaa näistä tai öisistä metsätiekaahailuista, se on hänen oma valintansa. Yhteiskunnan ei kuitenkaan tarvitse erityisesti tukea juuri näitä harrastuksia – eikä tietenkään erityisesti kieltää niitä.

Polttoaineiden markkinahinta muuttaa joka tapauksessa perinteitä uuteen suuntaan. Järkevintä olisi alkaa muuttaa niitä itse jo nyt, kukkaroaan säästäen.

Ja siten, että heittää mahdollisimman äkkiä sen Putinin helvettiin sieltä oman auton penkiltä.