”Turha odottaa meitä neuvottelupöytään”, ärähti Riku Aalto tänään – nyt tuli Teknologiateollisuuden reaktio

Teknologiateollisuus ry päätti tällä viikolla kokouksessaan lopullisesti sopimustoiminnan siirtämisestä Teknologiateollisuuden työnantajat ry:lle. Johannes Ijäs Demokraatti

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto totesi tänään Teollisuusliiton valtuuston kevätkokouksessa, että Teknologiateollisuudessa katsotaan, että yritykset voisivat ikään kuin odottaa, millaisen sopimuksen uusi yhdistys neuvottelee. Sen jälkeen yritykset valitsisivat tämän sopimuksen ja yrityskohtaisen sopimisen välillä.

Eli yritykset tekisivät valinnan neuvotellun valtakunnallisen sopimuksen ja vielä täysin hämärän peitossa olevan, neuvottelemattoman yrityskohtaisen sopimuksen välillä, Aalto ihmetteli.

– Sanotaan nyt tässä selvyyden vuoksi suoraan, että tämä ei missään tapauksessa käy meille. Teknologiateollisuuden työnantajien on turha odottaa meitä neuvottelupöytään ilman, että tiedämme, millaista ja kuinka kattavaa sopimusta olemme neuvottelemassa. Siis aivan niin kuin tähänkin asti, Aalto ärähti kevätkokouksessa.

Maaliskuussa perustetun Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi hivenen kiertelee suoraa vastausta siihen, onko hänen vetämänsä yhdistyksen kanta se, että yritykset voivat odotella, millainen sopimus Teollisuusliiton kanssa syntyy ja vasta sitten valita, lähtevätkö siihen mukaan vai tekevätkö yrityskohtaisen sopimuksen.

– Yritykset tekevät tämän valinnan omista lähtökohdistansa, mikä on heidän näkökulmastaan paras tapa työehtojen määrittämiseen, Ruohoniemi sanoo Demokraatille.

– Yritykset tekevät varmasti näitä ratkaisuja omalla aikataulullansa, mikä on heille järkevää ja tarkoituksenmukaista. Minä näen asian sillä tavalla, että kollektiiviset työehdot, tehtiin ne paikallisesti, yrityskohtaisesti tai valtakunnallisen tessin kautta, on rakennettu helpottamaan johtamista. Ne tuovat tietyn turvan myöskin työnantajalle. Siinä mielessä työnantaja valitsee sitä linjaa sinä ajankohtana kuin se on heille tarkoituksenmukaista, hän jatkaa kysymystä toistettaessa.

Lopulta Ruohoniemi ennakoi, että jotkut yritykset varmaan tekevät niin, että tulevat mukaan valtakunnalliseen sopimukseen vasta sen tultua solmituksi, mutta toiset yritykset voivat tulla mukaan merkittävästi aikaisemmin.

– Varmasti tulevatkin aikaisemmin, jos ovat lähdössä työnantajayhdistykseen mukaan. Emme aseta mitään takarajaa työnantajayhdistykseen liittymiselle.

Yritykset ovat voineet liittyä uuteen Teknologiateollisuus ry:n kylkeen perustettuun työehtosopimustoimintaa hoitavaan Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn tiistaista lähtien.

– Siitä lähtien on otettu jäsenhakemuksia vastaan. Niitä hyväksytään sitten seuraavassa hallituksen kokouksessa. En ole tarkistanut, paljonko niitä on tullut. Sen tiedän, että järjestelmä toimii ja sähköisen järjestelmän kautta niitä otetaan vastaan.

Tämän tarkempaa tietoa Ruohoniemi ei liittyneiden yritysten määrästä anna. Hän kuitenkin uskoo, että yrityksiä tulee niin paljon, että tessin yleissitovuus ei ole vaarassa kaatua.

”Kyllä kumppanit siihen pöytään saadaan.”

– Olemme julkisuuteen sanoneet, että meidän käsityksen mukaan teollisuuden toimialalla yleissitovuus ei olisi vaarassa. Merkittävä joukko yrityksiä tulee uuteen yhdistykseen. Lukumääräarviota emme ole siitä esittäneet.

Arviota siitä, voidaanko yleissitovuudesta olla varmoja jo ennen valtakunnallisen sopimuksen työstämisen käynnistämistä, Ruohoniemi pitää spekulatiivisena.

– Ymmärrän kiinnostuksen asiaan ja totta kai se kiinnostaa meitäkin paljonko jäsenyrityksiä tulee. Tässä vaiheessa on ennenaikaista arvioida. Varmasti tästä keskustellaan Teollisuusliiton edustajien kanssa moneen kertaan lähiviikkojen aikana.

Ruohoniemi sanoo näkevänsä Riku Aallon puheet jatkona niille puheille, joita Teollisuusliiton puolelta on aikaisemminkin kuultu.

– On ymmärrettävää heidän puoleltaan, että he haluavat korostaa valtakunnallisen tessin merkitystä. Se on tietysti Teollisuusliiton näkökulmasta se tie, mitä he haluavat tässä korostaa.

– Yrityksille on jaettu työnantajapuolelta tietoa, mitä eri vaihtoehdot tarkoittavat. Ne on kuvattu niin, että me emme ota kantaa mikä olisi yrityksen näkökulmasta tarkoituksenmukainen sopimisen tapa. Heillä on vapaa valinta.

Ruohoniemen mukaan olisi tiedossa, että Teollisuusliitto joka tapauksessa allekirjoittaisi sopimukset, ovat ne yrityskohtaisia tai valtakunnallisia.

– Olemme välittäneet tämän tiedon yrityksille. Tämä on myös meidän omalta puolelta kerrottu. Ei tässä sillä lailla mitään maata mullistavaa ole, Ruohoniemi sanoo.

Aalto kuitenkin nimenomaan sanoi, että työnantajien on turha odottaa Teollisuusliittoa edes neuvottelupöytään ilman tietoa siitä, millaista ja kuinka kattavaa sopimusta haetaan.

– Olen sanonut jo aikaisemmin sitä, että kun valtakunnallista työehtosopimusta ollaan valmiit neuvottelemaan, kyllä kumppanit siihen pöytään saadaan – että kaikki aikanaan, Ruohoniemi vastaa Aallolle.

Aallon mukaan Teollisuusliitto ei myöskään ala neuvotella yhdestäkään yrityskohtaisesta sopimuksesta eikä solmi yhtään yrityskohtaista sopimusta teknologiasektorilla ennen neuvottelutulosta Teknologiateollisuuden työnantajien kanssa.

– Yritykset jotka lähtevät neuvottelemaan yrityskohtaisia sopimuksia, varmasti pystyvät henkilöstön kanssa käymään keskustelua ja pohtimaan asioita eteenpäin. Se, missä vaiheessa sopimuksia allekirjoitetaan ja neuvottelutuloksia saadaan aikaiseksi, riippuu sopimuskumppaneista, Ruohoniemi kommentoi.