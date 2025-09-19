Tutkija: ”Jos nyt ei asetu tukemaan Palestiinan tunnustamista, todellisuudessa vastustaa sitä”

Moni maa on tunnustamassa Palestiinan YK:n yleiskokouksessa ensi viikolla. Tutkija Timo R. Stewartin mukaan jotkut maat saattavat jättää päätöksen tunnustamisesta viime tinkaan, mutta päätöksen panttaamineen ”oikeaan hetkeen” on lumeajattelua. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ranska, Britannia ja Kanada muiden muassa ovat ilmoittaneet aikovansa tunnustaa Palestiinan valtion ensi viikolla YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa. Britannia saattaa tunnustaa Palestiinan jo viikonlopun aikana, kertoo brittilehti Guardian.

Osa maista on asettanut tunnustamiselle ehtoja, mutta edellä mainittujen lisäksi ne täyttynevät ainakin Australialla ja Maltalla. Näin STT:lle arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart.

Myös Luxemburg on ilmeisesti tunnustamassa Palestiinan. Uuden-Seelannin osalta päätös tunnustamisesta selviää vasta yleiskokouksessa.

- Tällaiset päätökset saatetaan tehdä ihan viime tingassa, kaikki vähän katsovat, että ketä joukossa on, mitä kukin sanoo ja mikä tilanne on, Stewart sanoo STT:lle.

STEWARTIN mukaan myös Belgia on sitoutunut tunnustamaan Palestiinan, mutta aikoo virallistaa tunnustamisen vasta kun äärijärjestö Hamasin ottamat panttivangit on vapautettu eikä Hamasilla ole enää roolia Gazan hallinnossa.

- Tunnustus ei itsessään tee Palestiinaa itsenäiseksi, mutta se lähettää vahvan viestin. Tässä yritetään päästä kohti sitä, että Palestiina joku päivä olisi itsenäinen.

Israel aloitti maanantaina maaoperaation Gazan kaupungissa, joka on alueen suurin asutuskeskus. Israelin maahyökkäys kaupunkiin on tuomittu maailmalla laajasti. Esimerkiksi YK on vaatinut sen välitöntä keskeyttämistä.

Tiistaina YK:n valtuuttama riippumaton tutkintakomissio linjasi raportissaan, että Israel syyllistyy kansanmurhaan palestiinalaisväestöä kohtaan Gazassa.

Stewart kuvailee Gazan tilanteen pahentuneen päivä päivältä, mikä hänen mukaansa lisää kansainvälisen yhteisön painetta reagoida. Samalla hän pitää epätodennäköisenä, että loppuviikon aikana tapahtuisi enää mitään sellaista, mikä muuttaisi merkittävästi valtioiden suhtautumista Palestiinan tunnustamiseen ensi viikolla YK:n yleiskokouksessa.

- En tiedä, mitä muuta voisi enää tapahtua, mikä havahduttaisi toimimaan. Jos ei tämä riitä, niin tuskin sitten mikään.

SUOMESSA eripura Palestiina-kysymyksessä on riepotellut hallitusta. Perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit vastustavat tunnustamista.

Oppositiopuolueet SDP, vihreät ja vasemmistoliitto kertoivat perjantaina jättävänsä välikysymyksen hallituksen toimintakyvystä Palestiinan tunnustamisessa. Puolueet vetosivat keskiviikkona hallitukseen, että Suomi tunnustaisi Palestiinan YK:n yleiskokouksessa.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan yleiskokous ei ole takaraja Palestiinan tunnustamiselle. Orpo sanoi torstaina toimittajille, että jokainen maa päättää itse, milloin ratkaisuja tehdään.

Presidentti Alexander Stubb on kertonut olevansa valmis hyväksymään esityksen Palestiinan valtion tunnustamisesta, jos valtioneuvosto sellaisen tekee. Stubb ei kuitenkaan ole uskonut näin tapahtuvan ennen YK:n yleiskokousta. Hän puhui asiasta alkuviikolla suomalaisille toimittajille valtiovierailullaan Latviassa.

ULKOPOLITIIKAN virallinen linja on tukea kahden valtion mallia Israelin alueella. Stewart kuvailee Suomen yrittävän istua aidalla Palestiina-kysymyksessä.

- Tämä oli ennen aika yleinen kanta, että tuetaan kahden valtion mallia ja itsenäistä Palestiinaa, mutta ei haluta tunnustaa Palestiinan valtiota vielä, vaan vasta sitten, kun on oikea hetki, hän sanoo.

Stewartin mukaan tunnustamisen on monesti katsottu tulevan ajankohtaiseksi, kun Israel ja Palestiina olisivat edenneet neuvotteluissa johonkin pisteeseen.

- Nyt on käynyt tuskallisen selväksi, että sellaisia neuvotteluita ei ole ollut vuosikausiin, eikä niitä ole tulossa.

Monet maat ovat nyt poikkeamassa Suomen kaltaisesta kannastaan sen takia, että se käytännössä tukee nykyistä tilannetta ja Israelin miehityksen jatkumista, Stewart summaa.

- Jos ei nyt asetu tukemaan Palestiinan valtiota, niin käytännössä vastustaa sitä.

JO noin 75 prosenttia YK:n jäsenmaista on tunnustanut Palestiinan. Mikäli Ranska ja Britannia liittyvät tunnustaneiden joukkoon, neljä viidestä YK:n turvallisuusneuvoston pysyvästä jäsenmaasta olisi Palestiinan tunnustajia.

Ainoana poikkeuksena joukossa olisi Yhdysvallat, jolla on pysyvänä jäsenenä kuitenkin veto-oikeus turvallisuusneuvoston päätöksiin.

Stewartin mukaan merkittävimmät maat, jotka eivät ole tunnustaneet Palestiinaa, ovat Yhdysvallat ja Israel.

- Israel on siinä suhteessa merkittävä, että ainoa syy, miksi Palestiina ei ole itsenäinen, on se, että Israel miehittää Palestiinaa, Stewart sanoo.

YHDYSVALTOJEN rooli Israelin tukijana vaikuttaa suoraan siihen, kuinka tehokkaita painostustoimet Israelia kohtaan voivat olla.

Palestiinan tunnustaminen ei muuta nykyistä voimatasapainon epäsuhdetta Palestiinan ja Israelin välillä. Stewartin mukaan tunnustaminen kuitenkin vahvistaa palestiinalaisten asemaa ja tavoitetta itsenäisyydestä.

Stewart näkee tunnustamisen myös osoituksena tuesta neuvottelutielle, jota palestiinalaishallinto on sitoutunut edistämään väkivallan sijaan.

- Tämä tekee siitä nimenomaan kaikkea muuta kuin palkinnon Hamasille, koska Hamas on laittanut kaiken toivonsa aseelliseen ratkaisuun.