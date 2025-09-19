Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

19.9.2025 08:22 ・ Päivitetty: 19.9.2025 08:22

SDP, vihreät ja vasemmistoliitto: Välikysymys hallitukselle Palestiinan tunnustamisesta

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Vasemmistoliiton Mai Kivelä (oik.), vihreiden Inka Hopsu ja SDP:n Tytti Tuppurainen tiedotustilaisuudessa eduskunnassa keskiviikkona 17. syyskuuta. Tuolloin oppositio esitti vetoomuksen Palestiinan tunnustamisesta.

Oppositiopuolueet SDP, vihreät ja vasemmistoliitto jättävät tänään välikysymyksen hallituksen toimintakyvystä Palestiinan valtion tunnustamisessa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puolueet vetosivat keskiviikkona hallitukseen, että Suomi tunnustaisi Palestiinan YK:n yleiskokouksessa ensi viikolla. Silloin SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoi, että myös välikysymys on mahdollinen.

Puolueet kysyvät välikysymyksessä muun muassa, tuleeko hallitus esittämään Palestiinan valtion tunnustamista presidentti Alexander Stubbin toivomalla tavalla tämän syksyn aikana.

VÄLIKYSYMYKSESSÄ kysytään myös, katsooko hallitus edistävänsä Suomen ulkopolitiikan linjan mukaista kahden valtion mallia, jos se sisäisten erimielisyyksiensä vuoksi ei kykene esittämään Palestiinan valtion tunnustamista tilanteessa, jossa Suomen kanssa samanmieliset maat ovat sanoneet tunnustavansa Palestiinan.

-  Mikäli hallitus ei ole toimintakykyinen tekemään esitystä Palestiinan tunnustamisesta tasavallan presidentin toivoman mukaisesti, antaako se eduskunnalle asiasta selonteon, jotta eduskunta voi ottaa asiaan kantaa, välikysymyksessä myös tiedustellaan.

Puolueet esittelevät välikysymystä tiedotustilaisuudessa eduskunnassa noin kello 12.30.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

18.9.2025 14:27

Lindtman kyselytunnilla: ”Mikä on kokoomuksen ja Orpon kanta – ja koska on oikea aika tunnustaa Palestiina, ellei nyt?”

Politiikka

18.9.2025 12:02

Orpo: YK-kokous ei ole takaraja Palestiinan tunnustamiselle

Politiikka

17.9.2025 13:04

Oppositiosta vedotaan hallitukseen: Tunnustakaa Palestiina välittömästi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
18.9.2025
Lindtman kyselytunnilla: ”Mikä on kokoomuksen ja Orpon kanta – ja koska on oikea aika tunnustaa Palestiina, ellei nyt?”
Lue lisää

Eeli Vilhunen

Teatteri ja Tanssi
18.9.2025
Arvio: Maailmanlopun kynnyksellä – ensin naurattaa, sitten itkettää
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU