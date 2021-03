Työmarkkinoilla kuohuu nyt lujaa – Liittopomolta murahdus: ”Pidän Teknologiateollisuuden ehdottamaa mallia loukkaavana”

Teknologiateollisuus ilmoitti eilen, ettei se neuvottele enää valtakunnallisia työehtosopimuksia. Lisäksi se ilmoitti perustavansa uuden yhdistyksen Teknologiateollisuuden työnantajat ry, joka jatkossa toimii neuvotteluosapuolena. DEMOKRAATTI Demokraatti

Ammattiliitto Pron mukaan työntekijöiden asema on turvattava riippumatta siitä, miten sopimusjärjestelmä muuttuu tulevaisuudessa. Luottamushenkilöiden asema on vahvistettava kaikissa yrityksissä. Paikallisessa sopimisessa on puututtava todellisiin ongelmiin, kuten henkilöstön edustajien tiedonsaantiin ja henkilöstön kokoontumisoikeuteen.

”Viimeistään nyt on aika käynnistää perusteellinen keskustelu siitä, miten työlainsäädäntöä vahvistetaan tulevaisuudessa”, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo tiedotteessa.

Esimerkkejä työntekijöiden asemaa parantavasta lainsäädännöstä on liittojen ryhmäkanneoikeus.

”Vaadimme, että laki säädetään tämän vuoden aikana.”

HENKILÖSTÖN EDUSTAVUUTTA voidaan Pron mukaan parantaa Ruotsista ja Saksasta tutuilla työneuvostoilla. Ruotsista voi tuoda Suomeen myös monia muita työntekijöiden asemaa vahvistavia elementtejä, kuten työntekijöiden tulkintaetuoikeuden paikallisessa sopimisessa.

Pron mukaan Teknologiateollisuus on esittänyt mallia, jossa koko henkilöstö saa esittää edustajakseen ehdokkaita, joista työnantaja valitsee heille sopivimman. Mallissa henkilöstöllä ei olisi lopullista sananvaltaa omaan edustajaansa.

”Pidän Teknologiateollisuuden ehdottamaa mallia loukkaavana.”

MALISEN MUKAAN vaikuttaa siltä, että työnantajan tarkoituksena on nimenomaan hajottaa sopimuskenttää.

”On mahdollista, että järjestäytymättömien yritysten määrä kasvaa. Seuraamme tarkasti, miten alan eri yritykset liittyvät uuden työnantajayhdistyksen jäseneksi.”

Malisen mukaan on varmaa, että työn määrä lisääntyy sekä Prossa että työnantajapuolella, sillä nykyistä pirstaleisempi sopimuskenttää on vaikeampi hallita.

”Toteutuessaan malli merkitsisi lisää riitaisuuksia työpaikoilla, sillä työrauha on mahdollinen vain työehtosopimusten kautta. Pirstaloitunut sopimuskenttä ei myöskään edistäisi tuottavuutta tai työllisyyttä.”

Pron ja Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus sekä suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimus ovat voimassa 30.11.2021 asti.