Ulkoasiainvaliokuntien johtajat: Trumpin ja Putinin tulee kunnioittaa Ukrainan itsemääräämisoikeutta

22 maan parlamenttien ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajat vaativat julistuksessaan Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttejä Donald Trumpia ja Vladimir Putinia kunnioittamaan Ukrainan itsemääräämisoikeutta. Suomesta julistuksen allekirjoitti SDP:n Johannes Koskinen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Kaikkien Alaskassa 15. elokuuta 2025 tai sen jälkeen käytävissä neuvotteluissa saavutettavien sopimusten on lujasti ylläpidettävä Ukrainan itsemääräämisoikeutta, alueellista koskemattomuutta, perustuslakia ja YK:n peruskirjan periaatteita, puheenjohtajat kirjoittavat julistuksessaan.

- On äärimmäisen tärkeää, ettei Venäjää palkita Ukrainaa vastaan ​​käymästään raa’asta ja laittomasta hyökkäyssodasta alueellisilla eduilla, puheenjohtajat jatkavat.

PUHEENJOHTAJAT korostavat, että Ukrainan tulevaisuudesta voivat päättää vain ukrainalaiset itse.