Politiikka
12.8.2025 11:57 ・ Päivitetty: 12.8.2025 11:57
Ulkoasiainvaliokuntien johtajat: Trumpin ja Putinin tulee kunnioittaa Ukrainan itsemääräämisoikeutta
22 maan parlamenttien ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajat vaativat julistuksessaan Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttejä Donald Trumpia ja Vladimir Putinia kunnioittamaan Ukrainan itsemääräämisoikeutta. Suomesta julistuksen allekirjoitti SDP:n Johannes Koskinen.
- Kaikkien Alaskassa 15. elokuuta 2025 tai sen jälkeen käytävissä neuvotteluissa saavutettavien sopimusten on lujasti ylläpidettävä Ukrainan itsemääräämisoikeutta, alueellista koskemattomuutta, perustuslakia ja YK:n peruskirjan periaatteita, puheenjohtajat kirjoittavat julistuksessaan.
- On äärimmäisen tärkeää, ettei Venäjää palkita Ukrainaa vastaan käymästään raa’asta ja laittomasta hyökkäyssodasta alueellisilla eduilla, puheenjohtajat jatkavat.
PUHEENJOHTAJAT korostavat, että Ukrainan tulevaisuudesta voivat päättää vain ukrainalaiset itse.
Julistuksen allekirjoittivat Britannian, Italian, Puolan, Ranskan, Saksan ja Ukrainan parlamenttien ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajien lisäksi myös muun muassa kaikkien Pohjoismaiden ja Baltian maiden valiokuntien puheenjohtajat.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.