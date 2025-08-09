Politiikka
9.8.2025 05:01 ・ Päivitetty: 9.8.2025 05:44
USU: Antti Lindtman hyppäsi pääministerisuosikiksi
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on suomalaisten selvä suosikki seuraavaksi pääministeriksi, kertoo Uutissuomalaisen lauantaina julkaisema kysely.
Runsas viidennes eli 21 prosenttia vastanneista kelpuuttaisi Lindtmanin tulevan hallituksen johtoon.
Nykyinen pääministeri Petteri Orpo (kok) sai kyselyssä enää vain 12 prosentin kannatuksen, ja lähes samaan ylsi kymmenellä prosentillaan keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
Orpon ja Kaikkosen prosenttilukemat ovat huomattavasti pienempiä kuin mihin heidän puolueensa ovat yltäneet viime aikojen eduskuntavaalikyselyissä. Tällä viikolla julkaistussa Yleisradion kyselyssä SDP sai 24,7 prosentin kannatuksen, kokoomuksen kannatuksen ollessa 19,1 ja keskustan 15,1 prosenttia.
VAIN SEITSEMÄN prosenttia vastaajista haluaisi nähdä valtiovarainministeri Riikka Purran (ps) seuraavana pääministerinä.
Silti vastaajista yli neljännes, 26 prosenttia ei osaa sanoa kuka suomalaispoliitikko kelpaisi heille tulevan hallituksen luotsaajaksi.
Tietoykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista 3. heinäkuuta -1. elokuuta välisenä aikana. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.
